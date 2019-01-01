نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"، ما هو موعده وأين سيقام؟ وكيف تتابعه وما هي القنوات الناقلة؟

أحمد جمال

انطلقت مرحلة المجموعات "ربع النهائي" لكأس الخليج العربي "خليجي 24" يوم الثلاثاء الماضي 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، والتي تستمر حتى 2 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1441، على أن تبدأ المباريات الإقصائية لنصف نهائي البطولة يوم الخميس 5 ديسمبر.

لم يتحدد حتى الأن طرفي نهائي النسخة الرابعة والعشرين من البطولة، والتي مازال يتصارع فيها الثماني منتخبات في مرحلة المجموعات المكونة من مجموعتين تضم 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يتنافس كلٌا من منتخب قطر ، منتخب الإمارات ، منتخب العراق ومنتخب اليمن في المجموعة الأولى، بينما تتنافس منتخبات السعودية ، الكويت، عمان والبحرين ضمن المجموعة الثانية.

يعد المنتخب الكويتي هو البطل التاريخي للبطولة، حيث استطاع أن يحصد لقب بطولة كأس الخليج العربي في 10 مناسبات سابقة، على الرغم من خسارته للقب البطولة السابقة من "خليجي 23" والتي كانت تُقام بدولة الكويت، ثم يأتي كلٌا من المنتخب السعودي ، المنتخب القطري و المنتخب العراقي في المركز الثاني حيث يمتلك كلٌا منهم ثلاث ألقاب.

كما تعودنا في النسخ السابقة من كأس الخليج العربي، فإن الملعب المستضيف للنهائي يتم اختياره من قِبل الدولة المُنظمة للبطولة، فما هو الاستاد الذي وقع عليه الاختيار لاستضافة نهائي كأس الخليج 2019-20 "خليجي 24"، وما هو موعد المباراة النهائية؟ هذا ما يستعرضه لكم جول في الأسطر التالية.

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ما هو موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019-20؟

سيكون موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24" يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيستضيف المباراة النهائية استاد خليفة الدولي المعروف بالاستاد الوطني بالدوحة عاصمة دولة قطر.

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موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019-20:

المباراة الملعب الموعد لم يتحدد طرفي النهائي استاد خليفة الدولي الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الآخر 1441،

20:00 السعودية وقطر، 21:00 الإمارات

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الخليج 2019-20؟ وكيفية متابعته؟

تمتلك شبكة قنوات الكأس الرياضية حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي كونها خاصة بدولة قطر المُنظمة للبطولة، ولكن تم إتاحة بث مباريات "خليجي 24" لجميع القنوات الخاصة بجميع المنتخبات المُشاركة كشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات الكأس السعودية، دبي الرياضية والشارقة الرياضية والكثير من القنوات الخاصة بباقي المنتخبات المُشاركة في البطولة، مما يعني أن المباراة النهائية لن تكون محصوره على قناة واحدة بعينها..

المباراة القنوات الناقلة نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24" أبو ظبي الرياضية، الكأس السعودية" دبي الرياضية، الشارقة الرياضية

يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الهامة والقوية عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس الخليج العربي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

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