مواعيد ونتائج كأس الخليج، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على كل شئ عن كأس الخليج العربي 2019 المقامة حاليًا في قطر، مواعيد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات، تاريخ البطولة والأبطال السابقون لخليجي 24

أحمد جمال

تنطلق مباريات كأس الخليج العربي 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، وتبدأ بمباريات دور المجموعات التي تتشكل من مجموعتين فقط يتنافس فيها ثماني منتخبات عربية آسيوية للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

تُعد هذه هي النسخة الرابعة والعشرون والتي ستستضيفها دولة قطر ، حيث يتم تناوب الاستضافة بين منتخبات الخليج المُشاركة في البطولة التي تُنظم كل عامين، والتي كانت نسختها الأولى عام 1970، فعلياً هي لا تُلعب كل عامين لأسباب كثيرة يتم إلغاء البطولة في بعض السنوات، ولكن على كل حال فقد فالمنتخب العماني هو حامل لقب البطولة في نسختها الآخيرة عام 2017-18 عندما انتصر على المنتخب الإماراتي عن طريق ركلات الترجيح في البطولة التي استضافتها ملاعب دولة الكويت المنظمة.

كان أول من بدأ فكرة تنظيم هذه البطولة هو الأمير خالد الفيصل، وفي عام 1968 في أثناء قيام الألعاب الأولمبية المكسيكية قام الوفد البحريني بعرض الفكرة على رئيس الفيفا في ذلك الوقت "ستانلي روس"، وبعد عودة الوفد البحريني من المكسيك عقد الإتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعاً لدراسة الفكرة في 19 يونيو عام 1969م بالمنامة، وبالفعل بدأت النسخة الأولى في عام 1970 في البحرين بين 27 مارس و3 أبريل، وشارك فيها أربعة منتخبات هم: دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

أوقعت القرعة المنتخب المستضيف رفقة كلٌا من منتخب العراق، منتخب اليمن منتخب الإمارات ، بينما جاء المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية التي ضمت كلٌا من منتخب البحرين، منتخب عمان والمنتخب الكويتي، الذي يملك رقماً قياسياً في تحقيق لقب بطولة كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب كاملة.

يتم تقسيم الثماني منتخبات على مجموعتين فقط، على أن يصعد المتصدر والوصيف إلى نصف النهائي مباشرة، على أن تُلعب مباريات دور الـ4 يوم 5 ديسمبر 2019 القادم، ثم خوض المباراة النهائية يوم 8 من نفس الشهر.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن كأس الخليج العربي 2019-20 بقطر، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، جدول المجموعات والأبطال السابقون للبطولة

جدول مباريات خليجي 24:

من هم الأبطال السابقون لكأس الخليج العربي؟

يُعد منتخب الكويت هو البطل التاريخي لكأس الخليج العربي، فقد استطاع أن يحقق 10 القاب كاملة من 23 نسخة سابقة، وكانت آخر ألقابة عام 2010، أي غاب عن تحقيق اللقب لمدة 9 سنوات حتى الأن، يأتي في المركز الثاني ثلاث منتخبات تتنافس على الوصافة وهما المنتخب السعودي، العراقي والقطري، حيث يمتلك كلٌا منهم ثلاث كؤوس من البطولة.

يُعد منتخب اليمن ومنتخب البحرين هما الفريقين الوحيدين الخاليين من الألقاب في هذه المسابقة، حيث لم يستطع أي منتخب منهم تحقيق اللقب على الرغم من وصول المنتخب البحريني لنهائي البطولة في 4 مناسبات، آخرها عام 2003.

الأبطال التاريخيين لكأس الخليج العربي: