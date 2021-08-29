تعرف على موعد نزول فيفا 22 في المملكة العربية السعودية، وما هي طريقة الطلب المبكر للعبة الأكثر شعبية في العالم؟

يترقب عشاق ألعاب كرة القدم في جميع أنحاء العالم نزول فيفا 22 المرتقب، والتعرف على المميزات الجديدة للعبة الأكثر شعبية في العالم.

تقنيات جديدة ينتظرها رواد اللعبة في النسخة الجديدة، وتطورات منتظرة أيضًا في الفرق المفضلة لديهم، سواءً على صعيد تقييم اللاعبين أو قوة الفرق و غيرها.

لا شك أن للعبة شعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصةً في السعودية، فما هو موعد نزولها في المملكة؟

فيفا 22: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

ما هو موعد نزول فيفا 22 في السعودية؟

موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2022، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

ستكون اللعبة متاحة في المملكة العربية السعودية في هذا التاريخ، وسيتمكن المشجع السعودي أيضًا من اقتنائها عبر الطلب المبكر.

ما هي طريقة الطلب المبكر لفيفا 22؟

بمجرد الإعلان الرسمي عن تاريخ إصدار فيفا 22، أصبح بإمكان اللاعبين من طلب اللعبة مسبقًا.

يمكنك طلب FIFA 22 مبكرًا من خلال عدة طرق، أبرزها هو تمكنك من الحصول على النسخة التجريبية Demo.

يمكنك أيضًا طلب اللعبة عبر موقع أمازون، وذلك على جميع الأجهزة المشغلة لها.

أما إذا كنت من محبي الوضع الأكثر شعبية Ultimate، فيمكنك طلب فيفا 22 عن طريق تطبيق FUT.

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⁧ #أكشن_مع_وليد #MBCAction #شاهد pic.twitter.com/jSpPc6sY2e — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 28, 2021