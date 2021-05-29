فيفا 22: موعد الإصدار، السعر، الأجهزة، المميزات، الطلب المبكر وأكثر

كل ما تريد معرفته عن فيفا 22، موعد الإصدار، السعر في السعودية ومصر والعالم، ما هي المميزات المتواجدة في اللعبة؟ وكيف تطلب FIFA 22 مبكرًا؟

ينتظر الجميع بشغف صدور اللعبة الإلكترونية الشهيرة فيفا نسخة 22، خاصة بعد وعد الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة لها عن وجود تطور ضخم من الابتكار في النسخة الجديدة من اللعبة المشهورة، وسيكون الإعلان الرسمي عن موعد صدور اللعبة في يونيو أو يوليو.

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وبينما نحن ننتظر صدور لعبة فيفا 22، موقع جول سيقدم لك بعض المعلومات عن اللعبة الجديدة، وموعد صدورها والأجهزة التي ستعمل عليها وسعرها.

ما هو موعد إصدار فيفا 22؟

النسخة الماضية من لعبة فيفا كان موعد صدورها مختلفًا قليلًا عن باقي النسخ من اللعبة الشهيرة، بسبب ظروف فيروس كورونا، وصدرت في أكتوبر الماضي لأجهزة PS4 و Xbox One.

ولكن الآن مع انتظام الوضع قليلًا في الموسم الحالي، من المتوقع عودة صدور اللعبة في موعدها الطبيعي، وتشير الأنباء إلى أن موعد صدور اللعبة سيكون الجمعة 24 سبتمبر، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

هل صدر الإعلان التشويقي لفيفا 22 حتى الآن؟

لا يوجد أي إعلان تشويقي للعبة فيفا 22 حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يصدر الإعلان التشويقي للعبة المثيرة في يوليو المقبل.

ما هو سعر فيفا 22؟

لم يتحدد السعر الرسمي للعبة حتى الآن، ولكن تشير التوقعات إلى أن سعر اللعبة على المتاجر المختلفة سيكون 60 دولار أمريكي للنسخة القياسية " Standard"، بينما يصل سعر نسخة الأبطال إلى 80 دولار، وستكون نسخة Ultimate بمقابل 90 دولار.

وفي الجدول التالي، موضح الأسعار المتوقعة للعبة فيفا 22، على الأجهزة المختلفة..

الجهاز النسخة القياسية "Standard" نسخة الأبطال "Champions" Ultimate PS4 & PS5 80 دولار 80 دولار 80 دولار Xbox One & Xbox Series-X 80 دولار 80 دولار 80 دولار الحاسوب "PC" 80 دولار 80 دولار 80 دولار

هل يوجد أي إضافات في حقوق الدوريات والأندية؟

أحد أهم مناطق تميز الفيفا عن نظيراتها من الألعاب، هو وجود كمية كبيرة من الحقوق الرسمية للدوريات والأندية في جميع أنحاء العالم.

لكن في فيفا 22 لم يتواجد فريق كبير مثل يوفنتوس بشكلٍ رسمي وتم وضعه باسم بيمونتي كالتشيو كما حدث في آخر نسختين من اللعبة.

كما تضغط العديد من الدوريات كدوري الدرجة الخامسة في إنجلترا، والدوري اليوناني، للظهور في اللعبة، فالجميع ينتظر المؤتمر الرسمي الذي ستقدمه شركة EA لمعرفة أي تطورات في حقوق الأندية والدوريات.

من هو نجم غلاف فيفا 22؟

من الصعب التنبؤ بنجم غلاف لعبة فيفا 22، فاللعبة تضم 30 دوري، وأكثر من 700 فريقًا، ولكن الشئ المؤكد والوحيد حتى الآن، هو أن كريستيانو رونالدو لن يزين غلاف اللعبة بسبب حقوق يوفنتوس التي تمتلكها شركة كونامي، كذلك الأمر مع ليونيل ميسي فشركة كونامي تمتلك بعض الحقوق مع برشلونة، بالإضافة إلى ضبابية مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وإذا عدنا بالذاكرة إلى النسخ السابقة من اللعبة، سنجد كيليان مبابي على غلاف لعبة فيفا 21، بينما تواجد البلجيكي هازارد نجم ريال مدريد على غلاف فيفا 20.

وهناك العديد من النجوم المرشحين للتواجد على غلاف فيفا 22، وعلى رأسهم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، أو ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، أو روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ وغيرهم.