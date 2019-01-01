تحضيرات برشلونة للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون من البلاوجرانا

تعرف على مباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2019-2020، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد السيوفي

لم يكن الموسم السابق لبرشلونة أفضل من سابقتها، فقد أحرز بطولة الدوري الإسباني التي أًصبحت البطولة المفضلة للفريق الكتالوني كتعوضاً لغياب تتويجه ببطولة ذات الأذنين.

بدأ البلاوجرانا الموسم بنتائج جيدة على الصعيد المحلي، واستطاع ان يستكمل المسيرة ليُتوج بلقب الدوري للمرة الـ26 في تاريخ النادي بعدما وصل للنقطة 87 وبفارق 11 نقطة كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، كما استطاع أن يُتوج بكأس السوبر الإسباني بعد انتصاره على إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

ولكن على الصعيد الأوروبي فلم يكن الحال أحسن من السنة الماضية، فعلى الرغم من وصول زملاء ميسي إلى نصف النهائي إلاً وأن خروجهم من البطولة كان كارثي، فبعد من تقديم أداءً ونتائج جيدة في دور المجموعات وتربع برشلونة على عرش المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة ضمن المجموعة التي تضمت معه كلً من الإنتر وبي إس في وتوتنهام الذي سينافس في النهائي، وعلى الرغم من النتائج الرائعة وإقصاء ليون في دور الـ16 ومن ثم مانشستر يونايتد في ربع النهائي على يد البلاوجرانا، إلا أن الفريق الكتالوني قد اصطدم في نصف النهائي بالمنظومة الإنجليزية التي تُدعى ليفربول، ورغم تقدم الكتلان في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة رائعة، إلا أن الريدز حطم معاني الإستسلام على ملعب الأنفيلد واستطاع أن يُقصي بطل إسبانيا بربعاية ستظل كالكابوس يقبع ويُطارد تاريخ النادي العريق.

بينما يمني جماهير البلاوجرانا النفس بحصولهم على كأس إسبانيا الذي من المقرر أن يخوض برشلونة المباراة النهائية ضد فالينسيا في الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي، وفي تحضيرات برشلونة للموسم القادم ونظراً لعدم مشاركته في كأس الأبطال الودية فقد قرر الفريق إقامة مباراتين وديتيين مع كلاً من تشيلسي وفيسيل كوبه الياباني تحضيراً للموسم القادم.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية لبرشلونة استعداداً لموسم 2019-2020، جدول مباريات الفريق الكتالوني التحضيرية، وسوق إنتقالاته الصيفية.

جدول مباريات برشلونة التحضيرية لموسم 2019-2020

المباراة البطولة الموعد الملعب برشلونة - تشيلسي مباراة ودية الثلاثاء 23 يوليو 2019،

20 ذو القعدة 1440 ملعب سايتاما، اليابان برشلونة - فيسيل كوبه الياباني السبت 27 يوليو 2019،

24 ذو القعدة 1440 الكامب نو

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سيخوض برشلونة مباراتين وديتين أحدهما مع تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء 23 يوليو القادم والتي سيحتضنها ملعب سايتاما باليابان، والآخرى مباراة أمام الفريق الياباني فيسيل كوبه بمعقل البلاوجرانا في الكامب نو.

سوق انتقالات برشلونة في صيف 2019

لم يضم برشلونة حتى هذه اللحظة سوى اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج القادم من فريق أياكس والذي قدم مستويات رائعة مع فريقة في دوري الأبطال، وقُدرت الصفقة بنحو 75 مليون يورو لتكون من الصفقات الهامة والمرتفعة للفريق الكتالوني.

بينما لم يرحل حتى الآن رسمياً أي لاعب من البلاوجرانا، ولكن حتى الآن لم يُصدر النادي أي قرار بشأن لاعبيه المعارين كاللاعب كيفن برينس بواتينج وجيسون موريلو، والذي يحق للنادي شرائهم قبل إنتهاء مدة الإعارة، ولكن إذا ما لم يتخذ النادي أي إجراء فقد يغيب اللاعبين عن برشلونة الموسم القادم.

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الصفقات الجديدة لبرشلونة: