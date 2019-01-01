برشلونة يرصد 160 مليون يورو لشراء خليفة ميسي!

كشفت تقارير إسبانية، أن إدارة برشلونة تفكر في توجيه ضربة مؤلمة للعدو الأزلي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المنتظرة، وذلك بالعمل على تغيير وجهة أحد أهم المطلوبين في مشروع زين الدين زيدان الجديد من "سانتياجو بيرنابيو" إلى "كامب نو".

ووفقا لما ذكره موقع " Diario GOL"، فإن المفاجأة الكبرى التي يحضرها برشلونة لجماهيره، هي جلب الموهوب الفرنسي كيليان مبابي، ليس فقط لتوجيه ضربة لرئيس اللوس بلانكوس، بل لرؤية مجلس الإدارة، بأن بطل العالم، بالكاد الوحيد الذي يمكنه تعويض البرغوث ليو ميسي في المستقبل.

وربط التقرير بين اهتمام البلو جرانا باليافع الفرنسي وبين تصريحات الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، التي اعترف خلالها بأن الإدارة بدأت بالفعل تُخطط لمرحلة ما بعد ميسي، لتفادي لحظة الانهيار، على غرار ما حدث مع الميرينجي بعد التفريط في كريستيانو رونالدو، والذي نتج عنه واحدا من أسوأ النتائج في تاريخ نادي القرن.

📹 ما وراء الكواليس من مباراة ليفربول وبرشلونة التي ستظل خالدة في تاريخ دوري أبطال أوروبا😅 pic.twitter.com/9h9OBMVK5Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

ورغم إجماع وسائل الإعلام سواء في إسبانيا أو فرنسا على أن الريال يبدو الأقرب والأوفر حظا، للتوقيع مع صاحب الـ20 عاما، إذا وافق باريس سان جيرمان على بيعه هذا الصيف، إلا أن مصدر الخبر، رفض استبعاد سيناريو انتقال مبابي إلى الكتلان، لاستعداد البرسا لتقديم عرض لا يقاوم لناصر الخليفي.

وبحسب ما أورده الموقع الإسباني، فإن النية داخل البلو جرانا تتجه، للتقدم بعرض مالي يُقدر بنحو 160 مليون يورو بجانب السماح للثنائي فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش بالانتقال لقلعة "حديقة الأمراء"، كجزء من صفقة خليفة ميسي في "كامب نو"، لكن هذا سيتوقف على موقف الخليفي من بيع اللاعب.

وجاءت هذه الأنباء بعد أقل من 24 ساعة على التصريحات المثيرة للجدل، التي أطلقها المدرب الألماني توماس توخيل في حديثه مع الصحافيين قبل سهرة ستاد ريمس في ختام موسم الليج1، مدعيا أنه لن يجد صعوبة بالغة لإيجاد بدائل على نفس مستوى وكفاءة من يرغب في الرحيل، وذلك ردا على سؤال حول مستقبل ثنائي الهجوم كيليان مبابي ونيمار.