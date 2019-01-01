جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ستكون بداية الأسبوع الأخير من العام قوية كما كانت العادة طوال الموسم، وستكون مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا الموافق 2 جمادى الأولى 1441 هجريًا قوية بلا شك.

نبدأ بالدوري السعودي الذي ستتواصل فيه اليوم مباريات الجولة 13، وستكون البداية بمواجهة الفيحاء ضد النصر ، ثم سيواجه أبها ضمك والاتفاق التعاون، وسنكون على موعد اليوم مع قمة الجولة وهي كلاسيكو الأهلي والشباب، أما الختام فسيكون بين الاتحاد والفتح.

ستنطلق ثاني جولات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وستحمل هذه الجولة الرقم 20، وستلعب اليوم 7 مباريات من أصل 10، والبداية ستكون بمباراة برايتون وبورنموث، وتعقبها 3 مباريات هي ساوثامبتون ضد كريستال بالاس ونيوكاسل ضد إيفرتون وواتفورد ضد أستون فيلا، ثم سيواجه توتنهام نورويتش سيتي وفي نفس التوقيت سيستضيف وست هام ليستر سيتي ، أما الختام فيجمع بين بيرنلي ومانشستر يونايتد .

نذهب للقارة السمراء التي ستشهد اليوم الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا ، وسيضرب الزمالك ركلة البداية بمواجهة زيسكو يونايتد، ثم سيواجه اتحاد العاصمة ماميلودي صنداونز، وسنكون على موعد مع ديربي عربي بين الهلال السوداني والنجم الساحلي، وذلك قبل أن يواجه الأهلي بلاتينيوم والوداد بترو أتلتيكو.

وعلى طريقة البوكسينج داي الإنجليزي ستتواصل اليوم مباريات الجولة 11 من الدوري الإماراتي ، وسنشهد اليوم 5 مباريات بدايتها ستكون بين النصر والفجيرة، ثم سيقابل الجزيرة بني ياس والوصل خورفكان، وفي الختام سنستمتع بقمة دوري الخليج العربي بين الوحدة والعين في نفس توقيت مباراة شباب الأهلي دبي واتحاد كلباء.

لم ننته بعد، فاليوم سيكون موعدنا مع كلاسيكو مصري قوي بين الاتحاد والإسماعيلي، ليس في الدوري المصري بل في ربع نهائي دوري أبطال العرب.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 28-12-2019، الموافق 2 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر "28-12-2019":