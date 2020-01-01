جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 11 يناير 2020 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يبدأ اليوم فصل جديد من المباريات القوية والمثيرة كما هي العادة في بداية الأسبوع، وذلك في الوصط العربي وأوروبا وليس في طرف من الطرفين فقط.

نبدأ بمباريات الأسبوع 14 من الدوري السعودي ، وستكون افتتاحية اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمباراة بين ضمك والاتفاق، ثم سيواجه الفيصلي الرائد، وذلك قبل أن يستضيف الهلال الوحدة.

نتجه إلى القارة السمراء التي ستشهد مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، وسيكون اللقاء الأول بين الأهلي وبلاتينيوم في نفس توقيت مباراة مازيمبي وبريميو دي أجوستو، وماميلودي صنداونز ضد اتحاد العاصمة الجزائري، ثم سيواجه الترجي فيتا كلوب والوداد بترو أتلتيكو، وفي الختام سنكون على موعد مع ديربي عربي قوي بين الهلال السوداني والنجم الساحلي.

في الدوري المصري ستبدأ مباريات الجولة 13، وسنشهد اليوم مباراة واحدة بين نادي مصر والمقاولون العرب.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ستكون البداية الحقيقية للجولة 22، وستكون الافتتاحية ديربي لندن بين آرسنال وكريستال بالاس، ثم سيواجه إيفرتون برايتون وتشيلسي بيرنلي ولسيتر سيتي ساوثامبتون ومانشستر يونايتد نورويتش سيتي في نفس التوقيت، وستجمع قمة المساء بين ليفربول وتوتنهام.

ستبدأ اليوم مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وسيواجه لاتسيو نابولي بعد مباراة الافتتاح بين ميلان وكالياري، وفي الختام سنكون على موعد مع قمة الجولة بين الإنتر وأتالانتا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 11 يناير 2020، الموافق 16 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 11 يناير "11-1-2020":

الدوري السعودي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الاتفاق 15:50 بتوقيت السعودية، 14:50 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الفيصلي - الرائد 18:05 بتوقيت السعودية، 17:05 بتوقيت مصر الرياضية السعودية الهلال - الوحدة 20:05 بتوقيت السعودية، 19:05 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة بلاتينيوم - الأهلي 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1 ماميلودي صنداونز - الوداد 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 3 بترو أتلتيكو - الوداد 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 5 فيتا كلوب - الترجي 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس beIN SPORTS HD 1 الهلال - النجم الساحلي 21:00 بتوقيت السودان، 20:00 بتوقيت تونس beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - ميلان 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - نابولي 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - أتالانتا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4