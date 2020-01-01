جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 فبراير 2020 في الدوري السعودي وكأس إيطاليا وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

رغم توقف الدوريات الأوروبية الكبرى سنشهد اليوم الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الآخرة 1441 هجريًا بعض المباريات المثيرة، حيث سنكون على موعد مع الأدوار الحاسمة للكؤوس الأوروبية.

نبدأ من كأس فرنسا الذي يشهد ختام مباريات ربع النهائي، وذلك بمباراة واحدة ستجمع بين إبينال ضد سانت إتيان.

وفي نصف نهائي كأس إيطاليا ، سنكون على موعد مع قمة قوية بين يوفنتوس حامل اللقب، وميلان القادم من خسارة صعبة في ديربي ميلانو من الإنتر.

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ودع برشلونة وريال مدريد كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي من ربع النهائي، لكن المسابقة لم تنتهي بعد، وسيواجه اليوم ريال سوسيداد ميرانديس في المباراة الثانية من نصف النهائي.

تتواصل اليوم مباريات الأسبوع 18 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ، وسيستضف الاتفاق صاحب المركز 11 الحزم صاحب المركز 13، كما سيواجه الهلال المتصدر الفيحاء صاحب المركز العاشر.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 13 فبراير 2020، الموافق 19 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

كأس إيطاليا 2019-20: موعد المباريات، القنوات الناقلة ونتائج الأدوار السابقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 فبراير "13-2-2020":

كأس فرنسا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إبينال - سانت إتيان 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 6

الدوري السعودي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الحزم 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1 الفيحاء - الهلال 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

كأس إيطاليا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - يوفنتوس 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية Rai 1