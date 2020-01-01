كأس إيطاليا 2019-20: موعد المباريات، القنوات الناقلة ونتائج الأدوار السابقة

كل ما تريد معرفته عن كأس إيطاليا 2019--20، نتائج الأدوار السابقة، مواعيد المباريات القادمة للبطولة، القنوات الناقلة بالإضافة إلى سجل الأبطال السابقين

انطلقت مسابقة كأس إيطاليا 2019-20 يوم 3 أغسطس من عام 2019 ومن المقرر أن تستمر حتى موعد المباراة النهائية بتاريخ 13 من شهر مايو القادم في العام الحالي 2020، وكانت أندية الدرجة الأولى قد بدأت بالمشاركة في الدور الثالث والرابع من البطولة وانضم إليهما كبار الدوري في المراحل النهائية.

شهدت نسخة العام الحالي خروج حامل اللقب فريق لاتسيو من البطولة بعد أن خسر في ربع النهائي أمام نابولي بهدف نظيف، وفي نفس الجولة تمكن يوفنتوس من التأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على روما بثلاثية، ولازال البيانكونيري يبحث عن تحقيق لقب الكأس الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2018، ويسعى ليكون باكورة ألقابه في الموسم الحالي مع المدرب الجديد ساري.

في هذا التقرير سوف نتعرف على نتائج الأدوار السابقة، مواعيد المباريات المتبقية من كأس إيطاليا 2019-20 بالإضافة إلى سجل الأبطال الفائزين بالمسابقة.

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مواعيد الأدوار القادمة من كأس إيطاليا 2019-20

موعد نهائي كأس إيطاليا 2019-20

من المقرر أن يقام نهائي كأس إيطاليا 2019-20 على ملعب أولمبيكو الخاص بروما ولاتسيو، وذلك يوم 13 من شهر مايو القادم، وسيشهد اللقاء غياب أصحاب الأرض بعد أن ودع الجياولورسي والنسور البطولة في دور ربع النهائي.

المباراة الملعب الموعد لم يُحدد طرفيهما بعد أوليمبيكو 13 مايو 2020 ميلادياً،

20 رمضان 1441 هجرياً

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا 2019-20

اقترب عشاق كرة القدم الإيطالية من معرفة الملامح النهائية لدور نصف نهائي كأس إيطاليا 2019-20، بعد أن تأهل إليه كلا من يوفنتوس ونابولي في انتظار الفريقين الآخرين، وستُقام مباريات هذا الدور من ذهاب وعودة، على أن تكون الجولة الأولى يوم 12 فبراير المقبل والجولة الثانية يوم 4 من شهر مارس المُقبل.

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب نابولي - لم يُحدد الطرف الثاني 12 فبراير 2020 ميلادياً،

18 جمادى الآخرة 1441 هجرياً 4 مارس 2020 ميلاديًا،

9 رجب 1441 هجريًا لم يحدد الطرف الأول - يوفنتوس 12 فبراير 2020 ميلادياً،

18 جمادى الآخرة 1441 هجرياً 4 مارس 2020 ميلاديًا،

9 رجب 1441 هجريًا

مواعيد ونتائج مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا 2019-20

لم تُلعب كل مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا حتى الآن، حيث اُقيمت مباراتين فقط حتى الآن وهما لقاء نابولي مع لاتسيو واللقاء الذي جمع بين يوفنتوس وروما وانتهيا بتأهل بخروج طرفي مدينة روما من البطولة، وفي الأسبوع القادم ستُلعب المواجهتين المتبقيتين بين ميلان وتورينو من جهة والإنتر ضد فيورنتينا من جهة آخرى.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نابولي - لاتسيو 21 يناير 2020 ميلادياً،

26 جمادى الأولى 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 سان باولو يوفنتوس - روما 22 يناير 2020 ميلادياً،

27 جمادى الأولى 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-3 أليانز ستاديوم ميلان - تورينو 28 يناير 2020 ميلادياً،

3 جمادى الأخرة 1441 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية - سان سيرو الإنتر - فيورنتينا 29 يناير 2020 ميلادياً،

4 جمادى الأخرة 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"

مواعيد ونتائج مباريات دور الـ16 لكأس إيطاليا 2019-20 لم يشهد دور 16 من كأس إيطاليا 2019-20 أي مفاجأت، وكانت مباراة فيورنتينا وأتالانتا هي الأكثر إثارة وانتهت بتأهل الفيولا خاصًة وأن المباراة أُقيمت على ملعبهم ووسط جمهورهم.

المباراة الموعد النتيجة الملعب تورينو - جنوى الخميس 9 يناير 2020 ميلادياً،

14 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

22:15 مصر، 23:15 السعودية 1-1 (3-5 بركلات الجزاء) أولمبيكو دي تورينو نابولي - بيروجيا الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-2 سان باولو لاتسيو - كريمونيزي الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-4 أولمبيكو الإنتر - كالياري الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-4 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" فيورنتينا - أتالانتا الأربعاء 15 يناير 2020 ميلادياً،

20 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 أرتيميو فرانكي ميلان - سبال الأربعاء 15 يناير 2020 ميلادياً،

20 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-3 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" يوفنتوس - أودينيزي الأربعاء 15 يناير 2020 ميلادياً،

20 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-4 أليانز ستاديوم بارما - روما الخميس 16 يناير 2020 ميلادياً،

21 جمادي الأولى 1441 هجرياً،

22:15 مصر، 23:15 السعودية 2-0 إينيو تارديني

القنوات الناقلة

لا تملك أي قناة في الشرق الأوسط في الوقت الراهن حقوق بث مباريات الموسم الحالي من مسابقة كأس إيطاليا، وهو ما قد يضع محبي الكرة الإيطالية في ورطة ولكن بكل تأكيد هناك بعض الحلول من أجل متابعة البطولة.

حيث يقوم الحساب الرسمي للاتحاد الإيطالي على يوتيوب بنقل المباريات، كما يمكنكم متابعة أبرز اللقاءات عبر البث المباشر على موقع جول.

سجل الفائزين بكأس إيطاليا

يملك يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بكأس إيطاليا برصيد 13 لقب بفارق 4 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه وهو روما ويتشارك كلا من الإنتر ولاتسيو المركز الثالث ولكلاهما 7 بطولات ويأتي في الترتيب الرابع فيورنتينا الذي تمكن من التتويج بالكأس في ست مناسبات.

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الأبطال السابقون لكأس إيطاليا: