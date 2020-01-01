جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2020 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

إذا كنت من عشاق الكرة العربية فمباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441 هجريًا تعدك بالإثارة.

البداية اليوم ستكون بمباريات الأسبوع 14 من الدوري السعودي ، وستكون افتتاحية اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمباراة بين الحزم والشباب ، ثم سيستضيف التعاون الفتح، وفي الختام سنكون على موعد مع كلاسيكو ينبئ بالكثير بين النصر والاتحاد.

نطير إلى الإمارات التي ستتوقف فيها الأنفاس، ولم لا فاليوم هو موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي الموازي لكأس الرابطة في إنجلترا، واللقاء الأول سجمع بين فريقين عريقين في الدوري الإماراتي هما الجزيرة وشباب الأهلي دبي، ثم سيواجه العين النصر.

نتجه إلى القارة السمراء التي ستشهد بداية مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا ، وسيكون اللقاء الأول ديربي عربي شمال إفريقي بين شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي، ثم سيستضيف الزمالك زيسكو يونايتد.

مازلنا في الوطن العربي الذي ستدفئ مبارياته برد الشتاء القاسي، والمحطة الأخيرة فيه اليوم ستكون في كأس أمير قطر الذي سيواجه فيه الدحيل السيلية.

القارة الآسيوية تشهد هذه الأيام كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وسيواجه المنتخب الإماراتي نظيره الفيتنامي، قبل مواجهة الأردن وكوريا الشمالية.

تبدأ اليوم مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي ، وسنشهد اليوم مباراة واحدة ستجمع بين شيفيلد يونايتد ووست هام.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2020، الموافق 15 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير "10-1-2020":

كأس أمم آسيا تحت 23 - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة فيتنام - الإمارات 14:15 بتوقيت الإمارات، 13:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 كوريا الشمالية - الأردن 16:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت الأردن beIN SPORTS HD 5

كأس الخليج العربي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - شباب الأهلي دبي 18:15 بتوقيت الإمارات، 17:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية العين - النصر 20:45 بتوقيت الإمارات، 19:45 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

الدوري السعودي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - الشباب 15:35 بتوقيت السعودية، 14:35 بتوقيت مصر الرياضية السعودية التعاون - الفتح 18:05 بتوقيت السعودية، 17:05 بتوقيت مصر الرياضية السعودية النصر - الاتحاد 20:05 بتوقيت السعودية، 19:05 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة القبائل - الرجاء 17:00 بتوقيت الجزائر والمغرب، 18:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1 الزمالك - زيسكو يونايتد 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1

كأس أمير قطر - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - السيلية 19:30 بتوقيت قطر، 20:30 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD