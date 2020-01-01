جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يرتفع نسق مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 26 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع مباريات غاية في القوة.

البداية ستكون بدوري أبطال آسيا الذي ستُلعب اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني الخاصة به، وسيلعب اليوم فريقين عربيين في هذا الدور، الأول هو الرفاع الذي سيواجه باديديه، وفي الختام سيواجه الكويت استقلال.

سنكون على موعد مع مباراتين في الدوري المصري اليوم، الأولى ستجمع بين طنطا والجونة، والثانية ستكون بين بيراميدز ومصر المقاصة.

تبدأ اليوم الجولة 24 من الدوري الإنجليزي ، وسيواجه اليوم أستون فيلا واتفورد، وذلك في نفس توقيت مباراة إيفرتون ونيوكاسل وشيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي ، أما الختام فسيكون ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي.

تستهل مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا اليوم، وسنون على موعد مع لقاء واحد قوي جدًا سيجمع بين لاتسيو ونابولي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، الموافق 26 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير "21-1-2020":

دوري أبطال آسيا - الدور التمهيدي الثاني المباراة الموعد باديديه - الرفاع 15:50 بتوقيت البحرين، 16:50 بتوقيت الإمارات استقلال - الكويت 17:30 بتوقيت الكويت، 18:30 بتوقيت الإمارات

الدوري الإنجليزي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - واتفورد 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 إيفرتون - نيوكاسل 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 تشيلسي - آرسنال 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة طنطا - الجونة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON SPORT بيراميدز - مصر المقاصة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT