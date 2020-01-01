جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2020 في الدوري الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي وجميع البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يتواصل اليوم تأجل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا، والذي تأجلت خلاله بعض المباريات هذا الأسبوع على رأسها ديربي إيطاليا بين الإنتر ويوفنتوس، أما مواجهة اليوم التي تأجلت فكانت بين سامبدوريا صاحب المركز السابع عشر ب23 نقطة، وهيلاس فيرونا الذي يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

كما ستبدأ اليوم مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ، وستلعب مباراة واحدة أيضًا بين آرسنال الذي تخطى بورنموث في الدور الرابع، وبورتسموث الذي أقصى بارنسلي من نفس الدور.

انتظر عشاق الكرة الآسيوية بداية قوية للجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا اليوم، لكن هذا لم يحدث لتأجيل جميع مباريات اليوم في البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة الصفراء، وهو ما يعطي مؤشر خطر باحتمال إلغاء المسابقة هذا الموسم.

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في ثمن نهائي كاس الجزائر، سيواجه جمعية وهران جمعية أوليمبي الشلف في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي.

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الإثنين 2 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 مارس "2-3-2020":

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور 5 المباراة الموعد القناة الناقلة بورتسموث - آرسنال 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2