جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

يعيش عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم أيام صعبة مع تفشي فيروس كورونا في جميع أرجاء المعمورة، لكن هناك بعض المباريات التي يمكن أن يضفي بهم المشجعين شغفهم حتى إشعار آخر.

كان من المقرر أن تشهد مباريات اليوم كلاسيكو سعودي بين الشباب والاتحاد في كأس العرب للأندية الأبطال ، لكن الكورونا أبى أن يقام، كذلك مباراة في الدوري الإنجليزي وأخرى في الدوري الألماني .

إذا كنت تريد مشاهدة بعض مباريات كرة القدم في هذه الأيام، سيكون عليك متابعة ما تبقى من الدوريات العربية، ففي الدوري الجزائري سيواجه شباب رياضي بلوزداد بارادو، كما سيستضيف اتحاد بلعباس أوليمبي الشلف، وهاتان المبارتان ستلعبان بدون جمهور.

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مباريات اليوم في الوطن العربي لم تنته بعد، ففي الدوري السوداني ستتواصل مباريات الجولة 25، وسيواجه هلال كادوفلي الفلاح عطيرة، وسيقابل المريخ حي الوادي نيالا، فيما سيحل الهلال ضيفًا على أهلي شندي.

نطير إلى أوروبا ونهبط في الدوري التركي ، حيث سنكون على موعد مع مباراة بين أنطاليا سبور وسيفاس سبور، وفي أمريكا الجنوبية سيواجه ألدوسيفي راسينج كلوب، وسنترال كوردوبا نيولز أولد بويز في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مارس "16-3-2020":

الدوري التركي المباراة الموعد القناة الناقلة أنطاليا سبور - سيفاس سبور 20:00 مصر، 21:00 السعودية Tring Sport 1

الدوري الجزائري المباراة الموعد شباب بلوزداد - نادي بارادو 12:00 الجزائر، 13:00 مصر اتحاد بلعباس - أوليمبي الشلف 12:00 الجزائر، 13:00 مصر