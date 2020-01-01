جدول مباريات كأس العرب تحت 20 عامًا، القنوت الناقلة وترتيب المجموعات
تستضيف ملاعب المملكة العربية السعودية النسخة الثالثة من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي انطلقت في الفترة من 17 فبراير وحتى الخامس من مارس المقبل.
وتشهد نسخة 2020 من البطولة مشاركة 16 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث حرصت معظم المنتخبات العربية على المشاركة في ظل الاهتمام الكبير بالبطولة من جانب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.
الغريب في النسخة الحالية هو مشاركة منتخبين من الـ16 غير عربيين، وهما مدغشقر والسنغال، حيث أوضح وديع الجريء؛ مدير البطولة ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه تمت دعوة المنتخبين من أجل تنويع أساليب اللعب مما يعود بالفائدة على لاعبي العرب الشباب.
تاريخ بطولة كأس العرب للشباب:
أقيم كأس العرب تحت 20 عامًا لأول مرة عام 2011 بمشاركة عشرة منتخبات، مقسمة على مجموعتين.
- المجموعة الأولى كانت تضم: المغرب، سوريا، الجزائر، السودان وفلسطين.
- المجموعة الثانية: السعودية، مصر، العراق، البحرين والكويت.
والتقى بها منتخبا أسود الأطلس والأخضر في النهائي بعدما احتلا المركز الأول في كل مجموعة، وتوجت المغرب باللقب بالفوز بركلات الترجيح 3-1، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.
أما النسخة الثانية أقيمت عام 2012 بمشاركة 12 منتخبًا، مقسمة على ثلاث مجموعات..
- المجموعة الأولى: السعودية - السودان - الكويت - الأردن.
- المجموعة الثانية: الجزائر - ليبيا - موريتانيا - قطر.
- المجموعة الثالثة: تونس - سوريا - المغرب - العراق.
وتوج نسور قرطاج باللقب بعدما تغلبوا في النهائي على المنتخب السعودي برباعية مقابل هدفين، ليخسر الأخضر اللقب رغم وصوله للنهائي في كل مرة.
نظام كأس العرب للشباب 2020:
كما تشهد النسخة الحالية مشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى، فإنها كذلك ستشهد صعود أول وثاني كل مجموعة لأول مرة، حيث تقام ربع نهائي ثم نصف نهائي وأخيرًا مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي، على عكس ما كان يحدث بالنسختين الماضيتين.
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب:
|
المباراة
|
الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|تونس - ثاني المجموعة الثالثة
|الخميس 27 فبراير 2020،
3 رجب 1441،
12:45 تونس، 15:45 السعودية
|السعودية الرياضية
|استاد الأمير محمد بن فهد
|أول لمجموعة الثالثة - العراق
|الخميس 27 فبراير 2020،
3 رجب 1441،
18:30 العراق، 17:30 مصر
|السعودية الرياضية
|استاد الأمير محمد بن فهد
|المغرب - ثاني المجموعة الرابعة
|الجمعة 28 فبراير 2020،
4 رجب 1441،
12:45 المغرب، 15:45 السعودية
|السعودية الرياضية
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|أول المجموعة الرابعة - البحرين
|الخميس 27 فبراير 2020،
3 رجب 1441،
18:30 البحرين، 17:30 مصر
|السعودية الرياضية
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
ترتيب مجموعات كأس العرب تحت 20 عامًا 2020:
|المجموعة الأولى
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|تونس
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|2
|العراق
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|4
|3
|موريتانيا
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|الكويت
|3
|0
|2
|1
|1
|3
|-2
|2
|المجموعة الثانية
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|المغرب
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|9
|2
|البحرين
|3
|2
|0
|1
|9
|9
|0
|6
|3
|مدغشقر
|3
|1
|0
|2
|9
|10
|-1
|3
|4
|جيبوتي
|3
|0
|0
|3
|4
|12
|-8
|0
|المجموعة الثالثة
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|السعودية
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|2
|مصر
|2
|1
|1
|0
|6
|3
|4
|4
|3
|الجزائر
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|فلسطين
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|المجموعة الرابعة
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|ليبيا
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|السنغال
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|3
|الإمارات
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|السودان
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
مواعيد ونتائج مباريات مجموعات كأس العرب للشباب:
#كاس_العرب_لمنتخبات_الشباب |
📋 مواعيد وأوقات مباريات "دور المجموعات"..
بالتوفيق لجميع المنتخبات.. pic.twitter.com/ezlCIL9f6P
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 6, 2020
|الجولة الأولى
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|المغرب - البحرين
|الإثنين 17 فبراير 2020،
23 جمادى الآخرة 1441
|2-4
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|العراق - تونس
|الإثنين 17 فبراير 2020،
23 جمادى الآخرة 1441
|2-1
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|موريتانيا - الكويت
|الإثنين 17 فبراير 2020،
23 جمادى الآخرة 1441
|0-2
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|مدغشقر - جيبوتي
|الإثنين 17 فبراير 2020،
23 جمادى الآخرة 1441
|3-4
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|السودان - ليبيا
|الثلاثاء 18 فبراير 2020،
24 جمادى الآخرة 1441
|2-0
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|السعودية - فلسطين
|الثلاثاء 18 فبراير 2020،
24 جمادى الآخرة 1441
|0-4
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الجزائر - مصر
|الثلاثاء 18 فبراير 2020،
24 جمادى الآخرة 1441
|4-1
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الإمارات - السنغال
|الثلاثاء 18 فبراير 2020،
24 جمادى الآخرة 1441
|0-0
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|الجولة الثانية
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|جيبوتي - المغرب
|الخميس 20 فبراير 2020،
26 جمادى الآخرة 1441
|6-0
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|الكويت - العراق
|الخميس 20 فبراير 2020،
26 جمادى الآخرة 1441
|0-0
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|موريتانيا - تونس
|الخميس 20 فبراير 2020،
26 جمادى الآخرة 1441
|1-0
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|مدغشقر - البحرين
|الخميس 20 فبراير 2020،
26 جمادى الآخرة 1441
|5-4
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|السنغال - السودان
|الجمعة 21 فبراير 2020،
27 جمادى الآخرة 1441
|1-3
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|مصر - السعودية
|الجمعة 21 فبراير 2020،
27 جمادى الآخرة 1441
|2-2
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الجزائر - فلسطين
|الجمعة 21 فبراير 2020،
27 جمادى الآخرة 1441
|0-1
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الإمارات - ليبيا
|الجمعة 21 فبراير 2020،
27 جمادى الآخرة 1441
|2-1
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|الجولة الأولى
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|الملعب
|تونس - الكويت
|الأحد 23 فبراير 2020،
29 جمادى الآخرة 1441
|1-1
|استاد الأمير محمد بن فهد
|المغرب - مدغشقر
|الأحد 23 فبراير 2020،
29 جمادى الآخرة 1441
|1-2
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|العراق - موريتانيا
|الأحد 23 فبراير 2020،
29 جمادى الآخرة 1441
|0-2
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
|البحرين - جيبوتي
|الأحد 23 فبراير 2020،
29 جمادى الآخرة 1441
|1-2
|استاد الأمير عبد الرحمن بن سعود
|السودان - الإمارات
|الإثنين 24 فبراير 2020،
30 جمادى الآخرة 1441
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|السعودية - الجزائر
|الإثنين 24 فبراير 2020،
30 جمادى الآخرة 1441
|استاد الأمير محمد بن فهد
|ليبيا - السنغال
|الإثنين 24 فبراير 2020،
30 جمادى الآخرة 1441
|استاد الملك سلمان بن عبد العزيز
|فلسطين - مصر
|الإثنين 24 فبراير 2020،
30 جمادى الآخرة 1441
|استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي
القنوات الناقلة لكأس العرب تحت 20 عامًا 2020:
أعلن الدكتور رجاء الله السلمي؛ الأمير العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أنه سيتم منح حقوق بث مباريات البطولة إلى كافة القنوات العربية مجانًا، بجانب أنه سيتم السماح للجمهور بالدخول مجانًا للمباريات.
وإليكم بعض القنوات التي ستُبث المباريات عليها:
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القنوات الناقلة
|beIN SPORTS HD
|AD SPORTS HD
|قنوات الكأس
|KSA SPORTS HD
|Bahrain SPORTS HD
|Dubai SPORTS HD
|Iraqi SPORTS HD
|Oman SPORTS HD
|KTV SPORTS HD
|Jordan SPORTS