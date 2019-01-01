جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي والمصري والإيطالي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بداية أسبوع جديد يتطلع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لا سيما الوطن العربي إلى بداية ممتعة خاصةً في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما كان حاضرًا بالفعل أمس السبت ومن المتوقع أن يستمر اليوم.

ستستمر مباريات الجولة 17 في الدوري الإنجليزي وستكون أكثر سخونة، حيث سنكون على موعد مع صفحة جديدة من صراع مدينتي مانشستر وليفربول بمواجهة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، وفي نفس التوقيت سيحل توتنهام ضيفًا ثقيلاً على وولفرهامبتون المتمرس أمام الكبار، وأخيرًا سنكون على موعد مع قمة أسبوع البريميرليج بين آرسنال ومانشستر سيتي .

ستكون مباريات اليوم في الدوري الإسباني متوسطة بعض الشئ، لكن أهمها ستجمع بين ريال مدريد وفالنسيا، وهو لقاء تاريخي من مباريات الليجا الكلاسيكية، كما سيواجه إشبيلية فياريال وإسبانيول ريال بيتيس.

البداية الفعلية للجولة 16 في الدوري الإيطالي موعدها اليوم، ففي الظهيرة سيقابل تورينو هيلاس فيرونا خارج قواعده، ثم سيستضيف يوفنتوس أودينيزي في الآليانز لمواصلة السباق على قمة ترتيب السيري آ، وفي نفس التوقيت سيستضيف ميلان ساسوولو في السان سيرو، وستجمع المباراة التالية بين روما وسبال، وأخيرًا قمة الجولة ستجمع بين الإنتر المتصدر وفيورنتينا.

باريس سان جيرمان سيختتم مباريات الدوري الفرنسي اليوم بقمة ضد سانت إتيان، وذلك بعد مواجهة صعبة بين ليون ورين ومباراة ستجمع بين بوردو وستراسبورج، أما الدوري الألماني فسيشهد مباراتين متكافئتين، الأولى ستجمع بين فولفسبورج ومونشنجلادباخ، والثانية ستكون بين الأزرق الملكي شالكه وفرانكفورت.

الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز سيبدأ اليوم، وفي الظهيرة سيقابل الإسماعيلي نادي مصر، ثم سيواجه سموجحة أسوان في اللقاء التالي، أما الختام فسيجمع بين الأهلي وحرس الحدود.

بداية الأسبوع التاسع من الدوري الإماراتي اليوم أيضًا، وستلعب أغلب مباريات الجولة اليوم، وستكون أهم المباريات الجزيرة ضد الفجيرة وعجمان ضد العين والنصر ضد الشارقة .

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 15-12-2019، الموافق 18 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر "15-12-2019":

الدوري المصري - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - الإسماعيلي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ON Sport سموحة - أسوان 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON Sport الأهلي - حرس الحدود 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON Sport

الدوري الإنجليزي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - إيفرتون 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - توتنهام 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 آرسنال - مانشستر سيتي 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - ريال بيتيس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - فياريال 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ريال مدريد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 شالكه - آينتراخت فرانكفورت 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري الإماراتي - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - الفجيرة 18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية عجمان - العين 18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية النصر - الشارقة 20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية