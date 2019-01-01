تحضيرات الهلال للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون من الزعيم

تعرف على مواعيد مباريات الهلال الودية التحضيرية للموسم الجديد 2019-2020، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد السيوفي

كان الموسم السابق للهلال ليس كما كانت تطمح جماهير الموج الأزرق، فقد خسر الزعم البطولة المحببة لجماهيرة وهي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رغم صراعهم على اللقب حتى الجولة الآخيرة، إلا أن اللقب ذهب لصالح النصر الذي تصدر برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن نادي القرن الآسيوي.

كما لم تكن البطولة الثانية في السعودية من حيث الأهمية وهي كأس خادم الحرمين الشريفين سبباً لإنقاذ خسارة الدوري السعودي، فعلى العكس كان خروجهم من البطولة قاسياً على الجماهير العاشقة للون الأزرق بعد هزيمتهم بخمسة أهداف نظيفة في نصف النهائي على يد نادي التعاون؛ ومنى جماهير الهلال النفس بإحرازهم لبطولة دوري أبطال العرب بعد وصولهم للنهائي، ولكن للأسف تأتي الرياح لتُعكر على عشاق الموج الأزرق الموسم بأكمله، فالزعيم الآسيوي قد هُزم على يد النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف.

ولكن هُناك أمل لإجتناب نادي القرن الآسيوي للموسم الصفري، فقد استطاع بالفعل أن يصل إلى دور الـ16 من البطولة الأهم ف آسيا وهي بطولة دوري أبطال آسيا التي تصدر مجموعتها الثالثة برصيد 13 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدين ضمن مجموعة ضمت فرق على مستوى عالي وهي الدحيل، العين والاستقلال، ليتأهل الهلال ليواجه وصيف المجموعة الرابعة وهو الأهلى الذي توصف برصيد 9 نقاط.

ويعيش الزعيم حالية مرحلة جديدة من المتغييرات الكثيرة خاصة بعد فوز فهد بن نافل بانتخابات رئاسة النادي، وبالطبع يسعى الموج الأزرق لتغييرات جذرية كبيرة لنسيان الموسم الماض الذي لم يكن على قدر المستوى، ​وخاصة الرئيس الجديد الذي سيبذل كل جهدة لعودة الزعيم مرة آخرى لمنصات التتويج، ولن ترضى الجماهير بتكرار الموسم المنقضي وبالطبع ستسعى الإدارة جاهدة لتدعيم صفوفها من جميع النواحي، سواء النواحي الإدارية أو التدعيمات الفنية والصفقات التي تسد نقاط الضعف التي ظهرت الموسم الماضي في الهلال، فقد لاحظناً جميعاً المستوى السئ الذي ظهر عليه دفاع الفريق حيث تلقى الفريق 33 هدفاً ويُعد هذا الكم من الأهداف كبيراً على فريق بحجم الموج الأزرق.

ونحن الآن في فترة راحة اللاعبين ولكنها ليست راحة للإداريين الذين لا يهدأون لمواصلة البحث والتنقيب عن الصفقات الأصلح في سوق الانتقالات الأهم والأكبر في الموسم.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للهلال استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات الزعيم التحضيرية، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الهلال قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة البطولة الموعد الملعب الأهلي - الهلال دوري أبطال آسيا الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440

00:00 السعودية صباح الأربعاء، 23:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية الهلال - الأهلي الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440

00:00 السعودية صباح الأربعاء، 23:00 مصر ملعب جامعة الملك سعود

سيخوض الهلال خلال معسكره مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ16 لدوري أبطال آسياً والتي يواجه فيها الأهلي، وقد جُدولت المباراتين لتكون مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 6 أغسطس القادم، الموافق 5 ذو الحجة، على أن تكون مباراة العودة على أرض الموج الأزرق يوم 13 من نفس الشهر على استاد جامعة الملك سعود.

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حتى الآن لم يُقرر الزعيم خوض مباريات ودية تحضيرية إستعداداً للموسم الجديد، فقد أعلنت الإدارة عن جدول الأجازة الموسمية للاعبي الفريق بعد ختام منافسات الموضم المنقضي، والتي حددت هذه الأجازة لمدة 38 يوماً بدأت منذ الثلاثاء الموافق 21 مايو الماضي وتنتهي في صباح الجمعة القادمة 28 يونيو قبل دخول اللاعبين لمعسكر الموسم المُقبل يوم 4 من شهر يوليو.

سوق انتقالات الهلال في صيف 2019

لم يقم الهلال حتى الآن بأي صفقات ولكن هناك ثلاث لاعبين قد عادوا إلى الموج الأزرق بعد إنتهاء مدة إعارتهم، فقد عاد كلاً من فهد عائض الرشيدي والذي كان مُعاراً لنادي آحد في الانتقالات الشتوية الماضية على ان يعود قبل بداية الموسم الجديد، كما عاد أيضاً اللاعب عبد الله الحافظ من الاتفاق الذي كان قد أعير ايضاً في فبراير الماضي، وعاد أيضاً اللاعب اللاعب مجاهد المنيع الذي كان قد تمت إعارته لنادي الحزم في الموسم الماضي لتنتهي مدة إعارته ويعود مرة آخرى للزعيم.

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اللاعبين العائدين من الأعارة للهلال في صيف 2019: