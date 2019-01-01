صحفي نصراوي يُحذر من رحيل جوميس عن الهلال

الحديث عن بند غريب في عقد المهاجم مع الهلال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر عبد العزيز المريسل الصحفي المشجع لنادي النصر من رحيل بافيتيمبي جوميس عن الهلال هذا الصيف بسبب تفاصيل مالية خاصة بتعاقده مع الفريق السعودي.

وانضم جوميس للهلال قادمًا من جالاتا سراي الصيف الماضي وتألق بقوة مع الفريق محرزًا 21 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين.

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وتحدثت الصحافة عن عدة عروض قادمًا لصالح الـ33 عامًا أهمها من فيناربخشة التركي، لكن جوميس رفضه تمامًا مؤكدًا خلال تصريحات صحفية نيته إتمام عقده مع الهلال للنهاية ومبديًا سعادته وعائلته بالحياة في الرياض.

المريسل كشف عبر مصادر خاصة به أن عقد جوميس مع الهلال يتضمن تخفيض راتبه السنوي بقيمة مليوني يورو تقريبًا سنويًا، موضحًا أن راتب الموسم الأول مُقدر بـ9 ملايين يورو فيما الثاني بـ6 والثالث بـ5.

وأضاف المريسل عبر حسابه الشخصي على تويتر أن جوميس تراجع عن تلك الاتفاقية ويطلب بإلغاء هذا البند لمواصلة اللعب بقميص وصيف الدوري السعودي للموسم الأخير.