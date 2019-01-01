مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ذو الحجة 1440 هجريًا، وقد شهدت الجولة الافتتاحية أحداثاً ومخالفة للتوقعات مما ينبئ بأن النسخة 89 من اللا ليجا ستكون من أقوى النسخ الإسبانية على مر التاريخ.

تُعد هزيمة برشلونة في الجولة الافتتاحية من البطولة هو الحدث الأكبر والأهم في الجولة الأولى بالإضافة إلى مشاهداتنا لـ6 حالات تعرضت للبطاقة الحمراء ليتضح كم الحماس التي تعيشه الأجواء الإسبانية منذ البداية، وفور إنطلاق الجولة الثانية من البطولة يوم الجمعة القادمة سنشاهد إشبيلية التي تفوقت على إسبانيول في الجولة الأولى في مواجهة نادي غرناطة الصاعد حديثاً إلى الدوري الإسباني والذي قدمت أداءاً مذهلاً أمام فياريال في الجولة الأولى واستطاعوا الحصول على نقطة غالية بعد التعادل بنتيجة (4-4) مع الغواصة الصفراء، في حين أن الآخير سيحل ضيفاً في ختام اليوم على لفانتي.

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أما في اليوم الثاني من الجولة الثانية سيستضيف ريال مدريد بلد الوليد على ملعب السانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، بعدما استطاعوا أبناء المدرب زين الدين زيدان تصدر المشهد منذ البداية بعد انتصارهم في الجولة الأولى على سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما سيحل نادي فالنسيا ضيفاً على الأُوس سيليستيس في تمام الساعة التاسعة وفي نفس موعد مباراة خيتافي ضد أتلتيك بيلباو.

وفي اليوم الآخير من الجولة سيستضيف ألافيس نادي إسبانيول على ملعب مينديزوروتزا بينما سيحل ريال سوسيداد ضيفاً على مايوركا باستاد إيبيروستار، وفي المساء سنشاهد أتلتيكو مدريد الفائز على خيتافي في الجولة الأولى بشق الأنفس في مواجهة ليجانيس، ويحاول أبناء دييجو سيميوني المنافسة على لقب الدوري الإسباني منذ البداية خاصة بعدما تواجدوا بقوة في الميركاتو بصفقات هامة كضم جواو فليكس، قبل أن نستعد لمشاهدة المباراة الختامية للجولة والتي سيستضيف فيها برشلونة ريال بيتيس على ملعب الكامب نو في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

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ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة الثانية:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة غرناطة - إشبيلية لوس كارمينيس الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية خوسيه سانشيز مارتينيز beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - فياريال سيوداد دي فالنسيا الجمعة 23 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1440،

22:00 مصر، 23:00 السعودية خوسيه لويس مونيرا مونتيرا أوساسونا - إيبار استاد السادار السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

17:00 مصر، 18:00 السعودية دايفيد ميديا جيمينيز beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - بلد الوليد سانتياجو بيرنابيو السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

19:00 مصر، 20:00 السعودية بابلو جونزاليس فويرتيس beIN SPORTS HD 3 سلتا فيجو - فالنسيا بالايدوس السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليخاندرو هرنانديز beIN SPORTS HD 3 خيتافي - أتلتيك بلباو كوليسيوم الفونسو بيريز السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعوديةالسبت 24 أغسطس 2019، أنتونيو ماتيو لاهوز ألافيس - إسبانيول مينديزوروتزا الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

17:00 مصر، 18:00 السعودية إدواردو اجلاسيس beIN SPORTS HD 3 مايوركا - ريال سوسيداد إيبيروستار الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

17:00 مصر، 18:00 السعودية فالنتين بيزارو جوميز ليجانيس - أتلتيكو مدريد ملعب بوتاركي الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ريكاردو دي بورجوس beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ريال بتيس كامب نو الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خوسيه لويس غونزاليس beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف رافينيا ألكانتارا - برشلونة رينان لودي - أتلتيكو مدريد نيتو - برشلونة جويل روبلز - ريال بتيس لويس سواريز - برشلونة خورخي مولينا - خيتافي عثمان ديمبيلي - برشلونة لوكا مودريتش - ريال مدريد إيدين هازرد - ريال مدريد فيديريكو باربا - بلد الوليد ماركو أسينسيو - ريال مدريد أوسكار رودريجيز - ليجانيس فيرلاند ميندي - ريال مدريد فرانسيس كوكلين - فالنسيا شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد لا يوجد موديبو سانيان - ريال سوسيداد لا يوجد بابلو بياتي - إسبانيول لا يوجد

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ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الثانية 2019-20: