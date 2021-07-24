موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد السلام مباراة النادي الأهلي المؤجلة من الجولة 25 في الدوري المصري الممتاز، والتي ستكون ضد نادي الإنتاج الحربي.

تعادل الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري مع نادي البنك الأهلي 1-1، وأصبح رصيده 52 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخرًا عن نادي الزمالك المتصدر بـ9 نقاط.

أما نادي الإنتاج الحربي، فيقبع في مؤخرة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 27 مباراة، حيث فاز 3 مبارياتٍ فقط وتعادل 10 وخسر 14.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي؟

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي هو يوم الأحد 25 يوليو 2021، وستقام في ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الإنتاج الحربي - الأهلي الاحد 25 يوليو 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد السلام

التشكيل المتوقع لنادي الإنتاج الحربي

من المتوقع أن يعتمد المدرب أحمد كشري على التشكيل الآتي..

التشكيل | 5-3-2

أحمد يحيى

محمد طارق - معاذ الحناوي - محمد الشربيني - إسلام جابر - علاء سلامة

إبراهيم عبد الخالق - محمود سوستة - غنام محمد

مصطفى البدري - مامادو نياس

تشكيل الأهلي المتوقع

يغيب عن الأهلي اللاعبين المشاركين مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن، كما يغيب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة.

لا وقت للراحة ..فريقنا يواصل تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة 📸🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/m4sxMV9vJq — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 23, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

محمد شريف