موعد مباراة ليفربول وأتالانتا الإياب في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف أنفيلد مباراة قوية بين ليفربول وأتالانتا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21.

يتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصل عليهم من خلال الفوز بثلاث مباريات، الأولى على أياكس بهدف مقابل لاشئ، والفوز الثاني على ميدتييلاند بنتيجة 2-0، والفوز الثالث على الفريق الإيطالي في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

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ويسعى يورجن كلوب للفوز على أتالانتا ليرتفع رصيدة إلي 12 نقطة ليضمن التأهل لدور الـ16، وستشهد المباراة عودة نجم ليفربول محمد صلاح من الإصابة بفيروس كورونا.

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ويتنافس أبناء بيرجامو على وصافة المجموعة، حيث يحتل الإيطالي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متساويًا مع أياكس صاحب المركز الثاني في النقاط ومتأخر بفارق الأهداف.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا؟

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هو يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 10 ربيع الأخر 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتالانتا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد أتالانتا عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - أتالانتا الأربعاء 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول شفاء تعافي محمد صلاح من فيروس كورونا، وبذلك سيعود لصفوف الفريق، لكن سيغيب فان دايك وجوميز وآرنولد للإصابة

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - نيكو ويليامز

جيمس ميلنر - جورجينيو فاينالدوم - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لأتالانتا

سيغيب عن أتالانتا في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالدارا ومالينوفسكي وديباولي للإصابة.

سيبدأ جاسبيريني بسبورتييلو في حراسة المرمى، تولوي وروميرو وديمسيتي في الدفاع، مويكا وباشاليتش وفريلير وهاتيبور في الوسط، جوميز وزاباتا وإيليتشيتش في الهجوم.

التشكيل | 3-4-3

سبورتييلو

ديمسيتي - رافائل تولوي - كريستيان روميرو

ماتيو روجيري - ماريو باشاليتش - ريمو فريلير - هانس هاتيبور

أليخاندرو جوميز - دوفان زاباتا - يوسيب إيليتشيتش