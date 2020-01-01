كلوب يعلن جاهزية صلاح لمواجهة أتالانتا

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعلن بشكل رسمي جاهزية المصري محمد صلاح لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بشكل رسمي عن جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في لقاء فريقه المقبل بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن صلاح سيكون متاحًا للمواجهة.

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وقال كلوب: "صلاح تدرب وظهر بشكل جيد في الملعب وسيكون متاحًا للمباراة كحال البقية، لكن سنرى كيف ستسير الأمور بعد ذلك".

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وأضاف عن المباراة: "أتالانتا سيقى خطيرًا بالرغم من الأداء الذي قدمناه أمامهم في إيطاليا، أتوقع أن يتسببوا لنا في المشاكل".

وأكمل: "دعونا لا نسبق الأحداث، الكل يعرف وضع الفريق وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا فيما تبقى من لقاءات في المجموعة".

وأردف عن عودة الجماهير: "هي أخبار جيدة بكل تأكيد وإشارة لشيء أفضل، هكذا هو وضع العالم في هذه الأيام وعلينا القبول بما هو أمامنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الخاصة به بدوري أبطال أوروبا بثلاثة انتصارات من أصل ثلاث جولات.