موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع؟...

يلتقي الهلال نادي الاتفاق على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الجولة الرابعة من الدوري السعودي، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 ميلادياً الموافق 20 ربيع الأول 1442 هجرياً.

فاز نادي الهلال على ضمك 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن أحداث الجولة الثالثة من الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وبهذه النتيجة أصبح الزعيم في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 7 نقاط.

أما الاتفاق فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، وكانت آخرمبارياته ضد أبها وتلقى فيها الهزيمة الأولى له في الموسم الجديد بنتيجة 3-2.

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وفي هذا التقرير سنتعر على موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة...

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ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والاتفاق على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.