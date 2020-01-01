موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 وما هي القنوات الناقلة لديربي الرياض الثاني بعد فيروس كورونا؟

يحبس عشاق الكرة السعودية الأنفاس انتظارًا لديربي الرياض بين الهلال والنصر ، والذي سيجمع بينهما في نهائي كأس الملك 2020.

هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الديربي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد سبق للزعيم وفارس نجد أن التقيا في نفس الدور 4 مراتٍ من قبل، فاز الأزرق مرتين وانتصر العالمي في مناسبتين.

كانت بداية الهلال في كأس الملك من دور 64، وفاز فيه على عرعر بأربعة أهدافٍ لهدف، وفي دور 32 فاز الزعيم على الجبلين بأربعة أهدافٍ لهدفين، ثم تخطى الفيصلي بصعوبة من دور 16 بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، وفي ربع النهائي فاز الأزرق على الاتفاق 2-1 في الأشواط الإضافية، وذلك قبل أن ينتصر على أبها في نصف النهائي.

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أما النصر فقد تخطى عفيف في دور 64 بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم تخطى البكيرية بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفاز على ضمك بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك قبل أن يقصي العدالة من ربع النهائي، ويفوز على الأهلي في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك...

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

لم يتحدد حتى الآن موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، لكن من المتوقع أن يكون في الأيام الأولى من شهر نوفمبر القادم.

لا تقلق، فقط عليك متابعة النسخة العربية من جول وسنوافيك بالموعد وجميع التفاصيل اللازمة عن ديربي الرياض في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فور الإعلان.

الـنــــهـــــــائـــي 🏆✅ pic.twitter.com/27uxm3dq58 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 27, 2020

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تُنقل فعاليات بطولة كأس الملك على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والنصر بالتأكيد عليها.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.