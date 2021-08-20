تعرف على موعد الشباب ضد الاتفاق في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي الاتفاق ضيفًا على نادي الشباب في ستاد الملك فهد الدولي غدًا السبت 21 أغسطس 2021، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2021-22.

خسر الشباب من أبها في المباراة الأولى للفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بصفرٍ من النقاط.

أما الاتفاق فقد فاز في مباراة الجولة الأولى على الباطن بهدفين لهدف، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق؟

موعد مباراة الشباب ضد الفيصلي هو يوم السبت 21 أغسطس 2021 في ستاد الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:50 مساءً بتوقيت السعودية، 7:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق؟

تذاع مباريات الدوري السعودي مجانًا على قنوات SSC الرياضية وعبر الإنترنت عن طريق شاهد، وذلك بتقنية SD.

كما يمكنك متابعتها عن طريق شاهد VIP بتقنية HD، أو عبر القنوات الرياضية عن طريق جهاز GOBX.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشباب - الاتفاق السبت 21 أغسطس 2021،

20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC, شاهد ستاد الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للشباب

من المتوقع أن يبدأ المدرب بريسليس تشاموسكا بالتشكيل التالي..

سيتم توزيع التذاكر إلكترونياً عند بوابات الملعب مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات أدناه : #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/Ld2RAuZmgz — مجلس جماهير نادي الشباب (@Majls_SHFC) August 20, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مروان الحيدري

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيجور ليشنوفسكي - فواز الصقور

ألفريد ندياي - حسين القحطاني

نواف العابد - إيفير بانيجا - علي مجرشي

أوديون إيجالو

التشكيل المتوقع للاتفاق

من المتوقع أن يبدأ المدرب خالد العطوي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

سنوسي هوساوي - عبد الله الخطيب - سعيد الربيعي - سعيد المولد

سوزا - فيليب كيش

سعد السلولي - روبين كوايسون - محمد الكويكبي

عبد الله السالم