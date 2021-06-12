موعد مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد المجر في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه المنتخب البرتغالي في مباراته الأولى في يورو 2020 منتخب المجر في ملعب بوشكاش أرينا.

ينافس المنتخبان في المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا، ويتواجد معهما منتخبي فرنسا وألمانيا.

المنتخب البرتغالي هو أحد أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم في الفترة الأخيرة، وهو حامل لقب اليورو بعد أن فاز به في 2016 على حساب المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور في ذلك الوقت.

سيكون على البرتغال الفوز بمباراتها ضد المجر، ففي حالة الخسارة أو التعادل ستصعب مهمة التأهل لتواجد منتخبان من الأقوى في العالم في المجموعة.

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والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة البرتغال والمجر في يورو 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة البرتغال والمجر؟

موعد مباراة البرتغال والمجر هو يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، الموافق 5 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والمجر؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المجر - البرتغال الثلاثاء 15 يونيو 2021،

5 ذو القعدة 1442

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 بوشكاش أرينا

التشكيل المتوقع للمجر

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماركو روسي على التشكيل الآتي..

A Puskás Aréna közelében több száz önkéntes dolgozik az Európa-bajnokság mérkőzésein, segítve a szurkolók tájékozódását, bejutását. Figyelje mindenki az #EURO2020 egyenruhás segítőit! https://t.co/up1HL1POA1 #EURO2020 pic.twitter.com/PP0mB3DJpc — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 11, 2021

التشكيل | 3-5-2

بيتر جولاتشي

أتيلا سالاي - ويلي أوربان - أتيلا فيولا

فيليب هوليندر - أندراس شافير - آدم ناجي - لاسلو كلاينهايشلر - جيرجو لوفرينسيس

آدم سالاي - رولاند سالاي

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - بيبي - روبين دياش - جواو كانسيلو

برونو فيرنانديس - ويليام كارفاليو - دانيلو

دييجو جوتا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا