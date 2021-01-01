موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة المؤجلة من الجولة 11 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة في ملعبه ستاد السلام بالقاهرة، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز 2021.

فاز الأهلي بمباراة القمة على غريمه التقليدي الزمالك في آخر مباريات الفريقين، ليتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، ويصبح الفارق بين المارد الأحمر والفارس الأبيض المتصدر هو 3 نقاطٍ فقط.

يعيش سموحة فترة صعبة في الآونة الأخيرة، ففي آخر 3 مباريات له في الدوري تعادل من غزل المحلة ومصر المقاصة وخسر من إنبي، ويحتل الفريق السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسموحة؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة هو يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، وستقام في ستاد السلام بالقاهرة.

فيديو: أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

تذاع بطولات الكرة المصرية على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة عن طريق موقع جول .