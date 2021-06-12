موعد مباراة إسبانيا والسويد في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب السويد في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه المنتخب الإسباني المنتخب السويدي في مستهل مباريات المنتخبين في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

أوقعت قرعة يورو 2020 إسبانيا والسويد في المجموعة الخامسة في البطولة، ويتواجد معهما منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

يعيش المنتخب الإسباني فترة إحلال وتجديد في صفوفه، حيث يغيب عنه عدد من اللاعبين الذين لديهم خبرة كبيرة مثل سيرخيو راموس نجم ريال مدريد، وقد خرج سيرجيو بوسكيتس من القائمة بعد إصابته بفيروس كورونا.

قد تبدو الأسماء المتواجدة في المجموعة سهلة على إسبانيا، لكنها لن تكون كذلك لتواجد جيل شاب مع لا روخا في يورو 2020.

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والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إسبانيا والسويد في يورو 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إسبانيا والسويد؟

موعد مباراة إسبانيا والسويد هو يوم الإثنين 14 يونيو 2021، الموافق 4 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إسبانيا - السويد الإثنين 14 يونيو 2021،

4 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 ستاد لا كارتوخا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

يغيب عن منتخب إسبانيا لاعب آخر بجانب بوسكيتس الذي خرج من القائمة، هو دييجو يورينتي.

جاء اختبار كورونا الأول للاعب إيجابيًا بالخطأ، ثم خضع لأكثر من اختبار جاءت نتائجهم سلبية، لذلك لم يخرج من القائمة لكنه سيغيب عن المباراة الأولى.

🤗 ¡¡Volvemos a entrenar juntos!!



💪🏼 La @SeFutbol se ejercita en la Ciudad del Fútbol de las Rozas con la presencia de @diego_2llorente en el verde, cosa que nos encanta decir. #ESP #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/Vo8OSkQ1cz — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2021

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

خوسيه جايا - باو توريس - إيميريك لابورت - ماركوس يورينتي

فابيان رويز - رودري - تياجو ألكانتارا

ميكيل أويارزابال - ألفارو موراتا - فيران توريس

التشكيل المتوقع للسويد

يغيب عن منتخب السويد الثنائي كولوسيفسكي وسفانبيرج لإصابتهما بفيروس كورونا، كما خرج إبراهيموفيتش نجم ميلان من القائمة لتعرضه لإصابة طويلة مع الروسونيري وتأكد عدم لحاقه بيورو 2020.

Förbundskapten Janne Andersson väljer att kalla in sex stycken reserver till en egen bubbla vid sidan av dagens trupp med 24 spelare. Spelarna som kallas in kommer testas och isoleras. U21-landslagets förbundskapten Poya Asbaghi kommer att ansvara för träningen för dessa spelare. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 10, 2021

التشكيل | 4-4-2

روبين أولسين

لودويج أوجوستينسون - ماركوس دانيلسون - فيكتور لينديلوف - ميكائيل لوستيج

إيميل فوشبيري - كريستوفر أولسون - ألبين إيكدال - فيكتور كلايسون

ألكساندر إيزاك - ماركوس بيرج