موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبها في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على أبها في الجولة التاسعة والعشرون من الدوري السعودي ، وذلك على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

يحتاج زعيم الجنوب للفوز أو التعادل بالمباراة لضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

هذه المباراة هامة جدًا بالنسبة للأهلي ، حيث يحتاج إلى تأمين المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، فالراقي يمتلك 47 نقطة، متفوقًا على الوحدة الرابع بنقطة واحدة، وبعيد بنقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الخامس، لذا فأي تعثر يعني تهديد حلم الآسيوية.

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ما هو موعد مباراة أبها ضد الأهلي؟

يلتقي أبها والأهلي مساء الجمعة 4 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 16 محرم 1442 هجريًا على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها؟

ينقل الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة أبها ضد الأهلي على مجموعة القنوات.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.