موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام سبيزيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد الهزيمة التي تلقاها على أرضه في دور المجموعات من دوري الأبطال أمام برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، يستعد يوفنتوس الذي من الواضح أن غياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو يؤثر عليه والذي يغيب بسبب إصابتة بفيروس كورونا، تستعد السيدة العجوز لمواجهة جديدة في الكاليتشيو ضد سبيزيا، تعادل البيانكونيري في الدوري ثلاث مباريات وفاز بمبارتين ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٩ نقاط فقط حتى الأن.

تقام المباراة على أرض سبيزيا الذي يلعب أول موسم له في الدوري الإيطالي الدرجة الأولي للمرة الأولى في تاريخه، ويحتل المركز الرابع عشر في الدوري حتى الأن برصيد ٥ نقاط ويستضيف المباراة على أرضه بملعب دينو مانوزي.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس أمام سبيزيا والقنوات الناقلة.

المزيد من الفرق

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا؟

يلتقي يوفنتوس وسبيزيا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، يوم الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠ ميلاديًا، الموافق ١٥ ربيع الأول هجريًا، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبيزيا؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة سبيزيا ضد يوفنتوس على شاشتها، وتحديدًا على القناة الرابعة.