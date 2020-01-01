جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021
بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العقد السعودي.
فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي وهو اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه.
نجح اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 29 هدفًا، وجاء في المركز الثاني نجم الزعيم بافيتيمبي جوميس بفارق هدفين فقط، أما المركز الثالث فجاء فيه العقيد عمر السومة بفارق كبير، حيث لم يسجل النجم السوري إلا 19 هدفًا فقط.
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-2021...
جدول ترتيب الدوري السعودي 2021
ترتيب هدافي الدوري السعودي 2021
سجل أكثر من لاعب هدفًا واحدًا في الوم الأول من الجولة الأولى في الدوري السعودي، ولم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من ذلك، لكن في اليوم الثاني سجل السهلي وزيلايا وكيش وبن دبكة هدفين لكلٍ منهم.
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|=1
|محمد السهلي - الرائد
|2
|=1
|إيميليو زيلايا - ضمك
|2
|=1
|فيليب كيش - الاتفاق
|2
|=1
|سفيان بن دبكة - الفتح
|2
|=5
|ديميتريوس بيتراتوس - الوحدة
|1
|=5
|علي البليهي - الهلال
|1
|=5
|حسن العمري - القادسية
|1
|=5
|أحمد جابر - الوحدة
|1
|=5
|إيجور روسي - الفيصلي
|1
|=5
|ماخيتي ديوب - الشباب
|1
|=5
|ياجو دوس سانتوس - التعاون
|1
|=5
|خالد الغنام - النصر
|1
|=5
|سلمان المؤشر - الأهلي
|1
|=5
|سلطان الفرحان - الرائد
|1
|=5
|فهد المولد - الاتحاد
|1