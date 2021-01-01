موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الجولة 32 من الدوري الإيطالي 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي يوفنتوس نظريه بارما على ملعبه ستاد أليانز يوم الأربعاء القادم 21 أبريل 2021، وذلك في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

خسر البيانكونيري في مباراته الأخيرة في الكالتشيو من أتالانتا بهدفٍ نظيف، وتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب، حيث توقف رصيده عند 62 نقطة، واصبح رصيد الأزرق والأسود 64 نقطة.

لم يفز بارما في الدوري الإيطالي في آخر 4 مباريات، حيث كان انتصاره الأخير على روما في مارس الماضي، ثم خسر من بارما وتعادل مع بينيفينتو وخسر من ميلان وكالياري، ويقع الفريق في المركز 19 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

والآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبارما؟

تقام مباراة يوفنتوس وبارما يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 ميلاديًا، الموافق 9 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإيطالي مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبارما كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - بارما الأربعاء 21 أبريل 2021،

9 رمضان 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 ستاد أليانز

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس الثنائي بيرنارديسكي وكييزا للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي بوفون

أليكس ساندرو - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

آرون رامزي - أرتور - رودريجو بينتانكور - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

التشكيل المتوقع لبارما

عدد من الغيابات في صفوف بارما في مباراة يوفنتوس للإصابة، حيث يغيب كافيليا وياكوبوني وإنجليزي وزيركزي وكونتي وكوتشكا وجاليولو.

التشكيل | 4-3-3

لويجي سيبي

جيوزيبي بيتزيلا - يوردان أوسوريو - ماتيا باني - ماكسيم بوسي

جاسمين كورتيتش - جاستون بروجمان - هيرناني

فالنتين ميهايلا - جراتسيانو بيلي - دينيس مان