جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 2021 الجولة الثانية والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2020-21، والتي ستنطلق اليوم السبت

تبدأ الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي يوم السبت الموافق 26 سبتمبر ٢٠٢٠، وتستمر منافسات الجولة لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

تبدأ منافسات اليوم الأول بمباراة بين تورينو وأتالانتا، ومباراة لنادي سامبدوريا أمام نادي بينفينتو، ولقاء بين نادي كالياري ونادي لاتسيو ، وأيضاً لقاء بين نادي الإنتر ونادي فيورنتينا.

تُستأنف فعاليات الجولة في اليوم التالي بلقاء يجمع بين نادي سبيزيا ونادي ساسوولو، ولقاء لنادي هيلاس فيرونا أمام نادي أودينيزي، ونادي نابولي أمام نادي جنوى، ويحل نادي ميلان ضيفاً على نادي كروتوني، ولقاء قوي ومثير يجمع بين روما ويوفنتوس ، وتُختم الجولة في اليوم الثالث بمباراة وحيدة تجمع نادي بولونيا أمام نادي بارما.

المزيد من الفرق

شهدت الجولة الأولى مجموعة من المباريات القوية، تمكن عدد من الفرق من تحقيق الفوز في أولى مبارياتهم في المسابقة ليحتلوا المراكز الأولى في الترتيب في الجدول على غرار نادي جنوى الذي يحتل المركز الأول بفارق الأهداف، يليه هيلاس فيرونا الذي تعادل مع نادي روما، لكن تم احتساب نقاط المباراة لصالحه بعد مشاركة دياوارا.

ويأتي بعدهما يوفنتوس وميلان ونابولي وفيورنتينا على الترتيب، ولم يشارك الإنتر ولاتسيو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي وستشهد الجولة الثانية أول مباريات الفريقين.

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة تورينو - أتالانتا تورينو الأولمبي السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سامبادوريا - بينفينتو لويجي فيراريس السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 كالياري - لاتسيو سردينيا ارينا السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - فيورنتينا سان سيرو السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 سبيزيا - ساسولو دينو مانوزي الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - أودينيزي مارك أنتونيو بينتجودي الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 نابولي - جنوى سان باولو الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 كروتوني - ميلان إيزيو سكيدا الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 روما - يوفنتوس الأوليمبيكو الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 بولونيا - بارما ريناتو دالارا الأثنين 28 سبتمبر 2020،

11 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

ترتيب الدوري الإيطالي 2020-21