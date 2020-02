موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ندى الشافعي

يواجه يوفنتوس ميلان في بطولة كأس إيطاليا فى ذهاب الدور النصف النهائي من المسابقة، وتقام مباراة الديربي الإيطالي بين الفريقين يوم الخميس 13 فبراير 2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو وذلك الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد هزيمة البيانكونيري الغير متوقعة بنتيجة 1-2 أمام هيلاس فيرونا في الجولة 23 من عمر الدوري الإيطالي ، يستعد الفريق للقاء يمكن إطلاق عليه لقب ديربي أمام الروسونيري، وكان اليوفي قد تقدم بهدف أحرزه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65، لكن صاحب الأرض تمكن من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب فابيو بوريني في الدقيقة 76 ثم تمكن اللاعب جيامباولو باتزيني من احراز هدف التقدم عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 86.

تنازل يوفنتوس عن صدارة جدول الدوري الإيطالي بعد فوز الإنتر على ميلان في ديربي ميلانو بأربعة أهدافٍ لهدفين، حيث أصبح رصيد السيدة العجوز والنيراتزوري 54 نقطة، لكن الأفاعي في القمة بفارق الأهداف عن حامل لقب الكالتشيو.

كان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما ميلان فتمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

لا توجد أي قناة في الوطن العربي حصلت على حقوق بث كأس إيطاليا، وهو الموسم الثاني على التوالي الذي لا يبث فيه الكأس في الشرق الأوسط، وبالطبع لن يتم بث مباراة يوفنتوس وميلان في ذهاب نصف النهائي تليفزيونيًا في وطننا العربي.

سيفتقد يوفنتوس عدد من اللاعبين الهامين بسبب الإصابة، هم كيليني وخضيرة وديميريل ودانيلو وبيرنارديسكي ودوجلاس كوستا.

من المقرر أن يعتمد المدرب ساري على بوفون في حراسة المرمى، وكوادرادو ودي ليخت وبونوتشي وساندرو في الدفاع، وفي الوسط سيدفع بالثلاثي بينتانكور وبيانيتش ورابيو وأمامهم ديبالا خلف المهاجمين رونالدو وهيجواين.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

باولو ديبالا

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين

سيغيب عن ميلان دوارتي وكرونيتش وبيجليا بسبب الإصابة.

