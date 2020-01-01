موعد مباراة يوفنتوس وميلان القادمة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في السان سيرو؟

واجه يوفنتوس ميلان في بطولة كأس إيطاليا فى ذهاب الدور النصف النهائي من المسابقة حيثُ كانت مباراة قوية بين الطرفين ومثيرة فقد انتهت بنتيجة 1/1، اُقيمت المباراة بين الفريقين يوم الخميس 13 فبراير 2020 على ملعب سان سيرو فى ميلانو وذلك الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد هزيمة البيانكونيري الغير متوقعة بنتيجة 1-2 أمام هيلاس فيرونا في الجولة 23 من عمر الدوري الإيطالي ، حاول ألا يخرج بهزيمة جديدة قد تُصعب الأمور عليه لكنه تأخر طوال المباراة حتى نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصول على ركلة جزاء مُثيرة للجدل أثر لمسة يد على مدافع ميلان.

وقد تنازل يوفنتوس عن صدارة جدول الدوري الإيطالي بعد فوز الإنتر على ميلان في ديربي ميلانو بأربعة أهدافٍ لهدفين، حيث أصبح رصيد السيدة العجوز والنيراتزوري 54 نقطة، لكن الأفاعي في القمة بفارق الأهداف عن حامل لقب الكالتشيو.

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كان البيانكونيري قد تأهل للدور النصف النهائي من بطولة الكأس بعد فوزه على نادي روما بنتيجة 1-3، أما ميلان فتمكن من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على نادي تورينو بنتيجة 4-2.

وسيتواجه الفريقان في لقاء الإياب بالدور نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب أليانز معقل نادي يوفنتوس يوم 4 مارس 2020 ميلادياً، الموافق 19 رجب 1441 هجرياً ويعتبر هذا اللقاء هو الأهم بموسم ميلان بعد ابتعاده كثيراً عن المنافسة على التأهل لمراكز مؤهلة للبطولات الأوروبية من خلال الكالشيو.

وسيتم نشر التشكيل المتوقع والغيابات بالإضافة إلى القنوات الناقلة قبل المباراة.. أنتظرونا

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقنوات الناقلة

لا توجد أي قناة في الوطن العربي حصلت على حقوق بث كأس إيطاليا، وهو الموسم الثاني على التوالي الذي لا يبث فيه الكأس في الشرق الأوسط، وبالطبع لن يتم بث مباراة يوفنتوس وميلان في ذهاب نصف النهائي تليفزيونيًا في وطننا العربي.