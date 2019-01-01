موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد يوفنتوس أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 23 صفر 1441 هجريًا.

استطاع البيانكونيري أن يُحقق التعادل في الجولة الأولى خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد، وكاد أن يُحقق الثلاث نقاط لولا اللحظات الآخيرة التي قدم فيها الفريق الإسباني مستوى رائعًا، ومن ثم انتصر السيدة العجوز في الجولة الثانية على بايرن ليفر كوزن بثلاثية نظيفة ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

على الجانب الآخر انتصر لوكوموتيف موسكو على بايرن ليفركوزن بشكل مفاجئ في الجولة الأولى وعلى استاد باي أرينا، قبل أن يلتقي مع أتلتيكو مدريد ويُهزم بهدفين دون رد ليحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - لوكوموتيف موسكو استاد يوفنتوس الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أناستاسيوس سيديروبولوس beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة لوكوموتيف موسكو 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الايقاف.

سيبدأ ساري بالبولندي تشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي ساندرو ودي ليخت وبونوتشي بجانب لاعب مانشستر سيتي السابق، وسيتواجد في الوسط ثلاثة لاعبين هم خضيرة وماتويدي وبيانيتش، أما كريستيانو رونالدو فسيقود الهجوم رفقة هيجواين وكوادرادو.

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التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماثييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

الغيابات والتشكيل المتوقع للوكوموتيف موسكو

لن يغيب أي لاعب عن لوكوموتيف موسكو بسبب الإصابة، كما لن يغيب أي لاعب بسبب الايقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب يوري سيمين.

سيبدأ سيمين بالطريقة المُفضله لديه وهي طريقة (4-1-4-1) والاعتماد على جويليرمي ماريناتو في حراسة المرمى، وأمامه كل من فيدران تشورلوكا وبينيديكت هوفيديس في قلب الدفاع، والاعتماد على موريلو سيركويرا في خط الوسط الدفاعي، بينما يقود الهجوم المهاجم فيودور سمولوف.

التشكيل | 4-2-3-1