موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي 2019، وما هي القنوات الناقلة للمباراة، الحكم والتشكيل المتوقع للفريقين

واصل يوفنتوس تحقيق الانتصارات في المباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي التي كانت في افتتاحية الجولة 17، وجاء هذا الفوز على سامبدوريا في لويجي فيراريس بعد قفزة عالية ورأسية قوية من رونالدو.

أصبح رصيد البيانكونيري بعد فوزه الأخير في السيري آ 42 نقطة، ليتفوق على الإنتر الوصيف بثلاث نقاطٍ كاملة، لكن النيراتزوري لم يخض مباراته في الجولة 17 بعد، والتي ستكون ضد جنوى.

سيطير يوفنتوس إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإيطالي ضد لاتسيو في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الخاص بنادي الهلال ، وتحدد لهذه المباراة يوم الأحد 22 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

يخوض البيانكونيري لقاء السوبر باعتباره بطل الدوري الإيطالي، أما نسور العاصمة فقد فازوا بكأس إيطاليا الموسم الماضي، وهذه ليست المواجهة الأولى لهما في كأس السوبر الإيطالي، فالفريقان تقابلا من قبل 4 مرات في نفس البطولة، تقاسما الفوز فيهم بالتساوي، وكانت آخر هذه المواجهات في 2017 وانتهت لصالح لاتسيو بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في السوبر الإيطالي ، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يوفنتوس يرتدي قمصاناً بالعربية في السوبر الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة يوفنتوس - لاتسيو ملعب جامعة الملك سعود الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الآخر 1441،

18:45 مصر، 19:45 السعودية جيامباولو كالفيرسي الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في المباراة القادمة ضد لاتسيو كلٌا من جورجيو كيلليني وسامي خضيرة بداعي الإصابة.

سيدخل ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري بنفس تشكيلته المعتاده وبطريقة (4-3-1-2)، بالدفع بليوناردو بونوتشي بجانب ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي إيمري تشان، ميراليم بيانيتش ورودريجو بنتانكور، مع الإعتماد على كريستيانو رونالدو وهيجواين في خط الهجوم.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو

إيمري تشان - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

باولو ديبالا

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتسيو

لا توجد غيابات في صفوف لاتسيو في مباراته ضد يوفنتوس وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب سيموني إنزاجي.

سيبدأ المدرب إنزاجي بنفس التشكيل المعتاد عليه مع الفريق وهي طريقة (3-5-2)، وسيبدأ بالثلاثي ستيفان رادو، لويز فيليبي وفرانشيسكو أتشيربي في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي خواكين كوريا وتشيرو إيموبيلي لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 3-5-2