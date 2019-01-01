يوفنتوس ولاتسيو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي 2019 في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

يوفنتوس 1 × 2 لاتسيو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

86’ استبسال دفاعي من لاعبي فريق لاتسيو أمام هجمات يوفنتوس من أجل الحفاظ على هدف التقدم

85’ شاهد تسديدة كريستيانو رونالدو

83’ عرضية من دوجلاس كوستا من الجهة اليسري تلقاها باولو ديبالا برأسية قوية لكن امسكها الحارس بثبات

82’ هدف لفريق لاتسيو لكن الحكم يشير بوجود تسلل على خواكين كوريا

81’ تبديل أخير فى صفوف لاتسيو دخول فيليبي كايسيدو وخروج تشيرو إيموبيلي

80’ عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة والتقدم لايزال للاتسيو بهدفين مقابل هدف وحيد لليوفنتوس

79’ عرضية أرضية من دوجلاس كوستا من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

78’ انطلاقة من رونالدو من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

77’ ضغط قوي من لاعبي يوفنتوس لمحاولة البحث عن هدف التعادل

76’ تبديل ثاالث فى صفوف يوفنتوس دخول دوجلاس كوستا وخروج بلايز ماتويدي

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم لفريق لاتسيو بهدفين مقابل هدف على حساب يوفنتوس

74’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيانيتش تلقاها كريستيانو رونالدو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

الهدف جاء بعد عرضية رائعة من ماركو بارولو من الجهة اليمنى تلقاها سيناد لوليتش بتسديدة رائعة من لمسة واجدة من داخل يسار المنطقة تسكن الشباك بنجاح

72’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للاتسيو عن طريق سيناد لوليتش

70’ تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الايمن بقليل إلى ضربة مرمي

69’ سيطرة من لاعبي لاتسيو على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

68’ انطلاقة من شيرو اموبولي من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة

66’ تبديل ثاني فى صفوف لاتسيو دخول ماركو بارولو وخروج لويس ألبرتو

65’ تبديل ثاني فى صفوف يوفنتوس دخول آرون رامسي وخروج جونزالو إيجواين

64’ تبديل أول فى صفوف لاتسيو دخول دانيلو كاتالدي وخروج لوكاس ليفا

63’ خطأ لصالح يوفنتوس فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على خوان كوادرادو

62’ ركنية لفريق لاتسيو تنفذ بعرضية من لويس ألبرتو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

61’ انطلاقة من لويس ألبرتو من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها فى إتجاه شيرو اموبولي لكن ابعدها كوادرادو إلى رمية تماس

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتعادل بهدف لكل فريق

58’ عرضي خطيرة من الجهة اليسري لكنها مرت بغرابة من أمام ميلينكوفيتش سافيتش إلى ضربة مرمي

57’ عرضية من خوان كوادرادو من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

56’ بطاقة صفراء من نصيب لويس ألبرتو بعد تدخل قوي على خوان كوادرادو

55’ ضغط متقدم من لاعبي لاتسيو على دفاعات يوفنتوس فى هذه الدقائق

54’ تبديل أول فى صفوف يوفنتوس دخول خوان كوادرادو وخروج ماتيا دي تشيليو

53’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق خواكين كوريا تلقاها سيناد لوليتش بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس فويتشينك تشيزني بثبات

52’ مباراة سريعة من كلا الفريقين ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

51’ تمريرة ثنائية بين كريستيانو رونالدو وإيجواين لكن استخلصها الدفاع من أمام إيجواين

50’ ضغط متقدم من لاعبي يوفنتوس على حامل الكرة من لاعبي فريق لاتسيو

49’ تسديدة قوية من باولو ديبالا من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم

48’ بطاقة صفراء من نصيب رودريجو بينتانكور

47’ مرتدة خطيرة لفريق لاتسيو وانطلاقة من خواكين كوريا الذي مررها على الجهة اليمنى إلى المنطلق سيناد لوليتش لكنه اختل توازنه وسقط بدون تدخل من أحد

46’ بداية الشوط الثاني

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

HT | ⏰ | Uno a uno il finale del primo tempo. Partita bella ed equilibrata, tante le occasioni da entrambe le parti. Per noi, rete di @PauDybala_JR

Adesso continuiamo così!#JuveLazio [1-1] #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/EX9xgKyIIZ — JuventusFC (@juventusfc) December 22, 2019

HT | ⏰ | Uno a uno il finale del primo tempo. Partita bella ed equilibrata, tante le occasioni da entrambe le parti. Per noi, rete di @PauDybala_JR

Adesso continuiamo così!#JuveLazio [1-1] #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/EX9xgKyIIZ — JuventusFC (@juventusfc) December 22, 2019

الهدف جاء بعد تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق كريستيانو رونالدو تصدي لها الحارس لترتد امام المتمركز داخل المنطقة باولو ديبالا الذي سددها بنجاح فى المرمي

44’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، هدف التعادل لليوفنتوس عن طريق باولو ديبالا

42’ محاولة الإختراق من العمق عن طريق باولو ديبالا لكن تدخل الدفاع واستخلصها بدون أخطاء

41’ محاولة المرور من رودريجو بينتانكور من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

40’ عرضية من ماتيا دي تشيليو من الجهة اليمنى لكن ابعدها دفاع لاتسيو من أمام إيجواين

39’ شاهد تسديدة باولو ديبالا

38’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لويس ألبرتو فى إتحاه شيرو اموبولي الذي سددها برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

37’ محاولة الإختراق من خواكين كوريا لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح من على حدود المنطقة

36’ استفاقة هجومية من لاعبي لاتسيو ومحاولات على مرمي تشيزني لكنها بدون خطورة

35’ انطلاقة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى بلايز ماتويدي لكنها أصطدمت فى يد ماتويدي والحكم يشير بوجود خطأ لصالح لاتسيو

34’ انطلاقة من باولو ديبالا من على حدود المنطقة ثم مررها إلى إيجواين الذي سددها من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم

33’ خطأ لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي من لوكاس ليفا على بلايز ماتويدي فى المنطقة الدفاعية لليوفي

32’ محاولات مستمرة من لاعبي يوفنتوس للبحث عن ثغرة فى دفاعات لاتسيو

31’ مرتدة سريعة لفريق لاتسيو وانطلاقة من خواكين كوريا الذي سدد كرة من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها فويتشيك تشيزني بنجاح

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح لفريق لاتسيو بهدف مقابل لاشيء

28’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من باولو ديبالا لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل

27’ خطأ من مكان خطير للغاية بعد تدخل قوي من ميلينكوفيتش سافيتش على كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة

26’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي يوفنتوس علي حدود منطقة جزء لاتسيو

26’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تنتهي بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة

25’ انطلاقة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسري ومحاولة التوغل والتسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

23’ تمريرة طولية من باولو ديبالا فى إتجاه كريستيانو رونالدو على الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها من امام الدون

22’ تمريرة طولية فى إتجاه جونزالو إيجواين على حدود المنطقة مررها الأرجنتيني وهيأ الكرة امام رونالدو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي لاتسيو على حدود المنطقة تنتهي بتسديدة قوية من لويس ألبرتو لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس تشيزني

19’ شاهد الهدف الأول لفريق لاتسيو

النسور تحلق في سماء الرياض! 🦅#لاتسيو يسجل الهدف الأول في السوبر عن طريق لويس ألبيرتو. د16#يوفنتوس_لاتسيو#السوبر_الإيطالي_بالرياض pic.twitter.com/y5hoBsntZ6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 22, 2019

18’ محاولات من لاعبي يوفنتوس للتقدم إلى الأمام والبحث عن هدف التعادل

الهدف جاء بعد انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق لوكاس ليفا الذي توغل لداخل المنطقة ثم ارسلها عرضية تلقاها شيرو اموبولي ومررها امام لويس ألبيرتو الذي سددها فى المرمي بنجاح

16’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للاتسيو عن طريق لويس ألبيرتو

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ عرضية من باولو ديبالا من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على مرمي لاتسيو

12’ سيطرة من لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات لاتسيو

11’ خطأ لصالح يوفنتوس فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سياد لوليتش على رودريجو بينتانكور

10’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان

9’ توقف اللقاء لسقوط لويس ألبروتو بعد تدخل قوي من بلايس ماتويدي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

8’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق لويس الأبرتو لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

7’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من باولو ديبالا على لوكاس ليفا فى منتصف الميدان

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من بيانيتش لداخل المنطقة لكن ابعددها الحارس توماس ستراكوشا قبل رأسية رونالدو

5’ خطأ ليوفنتوس من خارج المنطقة تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

4’ انطلافة من باولو ديبالا من خارج المنطقة ومن ثم يمررها فى إتجاه كريستيانو رونالدو على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان

2’ تمريرة طولية من خارج المنطقة عن طريق لويس ألبرتو لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس فويتشيك تشيزني

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / سيلفيو بروتو / جويدو جيريري / باستوس كيسانجا جاسينتو / باتريسيو جابارون / آدم ماروسيك / دانيلو كاتالدي / ماركو بارولو / أندريه أندرسن / فالون بيرشا / بوبي أديكاني / جوني مينينديز / فيليبي كايسيدو

لاتسيو: يبدأ المدرب سيموني إنزاجي بطريقة (3/5/2) وتضم كلًا من توماس ستراكوشا / لويز فيليبي / فرانشيسكو أتشيربي / ستيفان رادو / مانويل لازاري / ميلينكوفيتش سافيتش / لوكاس ليفا / لويس ألبرتو / سيناد لوليتش / خواكين كوريا / شيرو اموبولي

البدلاء / جيانلويجي بوفون / كارلو بينسوليه / ماتياس دي ليخت / دانيلو لويز / آرون رامسي / خوان كوادرادو / دوجلاس كوستا / أدريان رابيو / فيدريكو بيرنارديسكي / إيمري تشان / ماركو بيجاكا

يوفنتوس: يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / ميري ديميرال / أليكس ساندرو / رودريجو بينتانكور / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / جونزالو إيجواين

تشكيل الفريقين:

أصبح رصيد البيانكونيري بعد فوزه الأخير في السيري آ 42 نقطة، ليتفوق على الإنتر الوصيف بثلاث نقاطٍ كاملة، لكن النيراتزوري لم يخض مباراته في الجولة 17 بعد، والتي ستكون ضد جنوى.

واصل يوفنتوس تحقيق الانتصارات في المباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي التي كانت في افتتاحية الجولة 17، وجاء هذا الفوز على سامبدوريا في لويجي فيراريس بعد قفزة عالية ورأسية قوية من رونالدو.

يخوض البيانكونيري لقاء السوبر باعتباره بطل الدوري الإيطالي، أما نسور العاصمة فقد فازوا بكأس إيطاليا الموسم الماضي، وهذه ليست المواجهة الأولى لهما في كأس السوبر الإيطالي، فالفريقان تقابلا من قبل 4 مرات في نفس البطولة، تقاسما الفوز فيهم بالتساوي، وكانت آخر هذه المواجهات في 2017 وانتهت لصالح لاتسيو بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي 2019 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./