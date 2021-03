موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد يوفنتوس لقمة من قمم الكالتشيو، عندما يستقبل بملعبه أليانز ستاديوم نظيره لاتسيو، في مباراة تقام بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وفي سبيل المنافسة على درع الدوري، بات على اليوفي ألا يفقد نقاطًا أخرى خصوصًا بعد التعادل المرير أمام هيلاس فيرونا في المباراة قبل الماضية، والذي عوضته كتيبة بيرلو بالفوز على سبيزيا بثلاثية نظيفة.

يحتل البيانكونيري حاليًا المركز الثالث برصيد 49 نقطة، ومباراة لاتسيو ستكون البروفة الأخيرة قبل استقبال بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بهزيمة النادي الإيطالي بهدفين لهدف.

في الوقت نفسه فإن لاتسيو لا يعيش أفضل أحواله أبدًا، فبعد الهزيمة القاسية الأوروبية من بايرن ميونخ برباعية لهدف، تلقت كتيبة إنزاجي هزيمة محلية أخرى من بولونيا بهدفين نظيفين أعادتهم للمركز السابع برصيد 43 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو هو السبت الموافق 6 مارس 2021، الموافق 23 رجب 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

