موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتسو ضد جنوى في الجولة 29 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المُتوقع والغيابات؟

يحل يوفنتوس ضيفًا على جنوى بملعب لويجي فيراريس ضمن أحداث الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإيطالي .

يحتل السيدة العجوز صدارة الدوري بفارق 4 نقاط فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وهنا تكمن أهمية المباراة بالنسبة للبيانكونيري الذي يسعى لتوسيع الفارق والانفراد بالصدارة، كما ستترقب جماهير النادي تعثر النسور من أجل مصلحة فريقهم ويترقب عشاق كريستيانو رونالدو في جميع أنحاء العالم تتويجه بلقب أخر هذا الموسم.

يقع جنوى في المركز السابع عشر مما يضعه في مأزق، حيث يواجهه شبح الهبوط وخوضه مباراة بهذه الصعوبة قد تزيد من ألامه، وتعادل الفريق في مباراة أمس أمام بريشيا بهدفين لكل منهما ولكن قد تكون لمبارات اليوفي حسابات أخرى.

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واستطاع السيدة العجوز اكتساح ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على أرض يوفنتوس بستاد أليانز ضمن أحداث الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإيطالي .

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ما هو موعد مباراة جنوى ضد يوفنتوس؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى هو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، وستقام على ملعب لويجي فيراريس الذي كان صعبًا على البيانكونيري في وجود الجماهير، فكيف سيكون الحال في تلك المباراة؟

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد جنوى؟

ستُذاع مباراة يوفنتوس ضد جنوى على قنوات بي إن سبورت التي استردت الحقوق بعد أيام من توقف البث عليها، وستخصص لها القناة الرابعة.

ويكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة جنوى - يوفنتوس لويجي فيراريس الثلاثاء 30 يونيو 2020،

9 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

ما هو التشكيل المتوقع ليوفنتوس؟

يستمر غياب عدد من لاعبي يوفنتوس بسبب الإصابة، هم كيليني وأليكس ساندرو وديميريل وخضيرة ودي شيليو.

سيعود دانيلو في مبارة جنوى وسيشغل مركز الظهير الأيسر، وسيتواجد بجانبه في الدفاع بونوتشي ودي ليخت وكوادرادو، وسيتكون الوسط من ماتويدي وبيانيتش وبينتانكور، وسيقود الهجوم رونالدو وديبالا وبيرنارديسكي.

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - خوان كوادرادو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

ما هو التشكيل المتوقع لجنوى؟

يغيب عن جنوى الثنائي رادوفانوفيتش وكريشيتو بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

سيتواجد بيرين في حراسة المرمى، وأمامه مازييلو وسوماورو وبيراسكي، وفي الوسط سيتم الدفع بجيليوني وبيرامي وشونه وستورارو وباريكا، أما الهجوم فسيقوده سانابريا وفالكي.

التشكيل | 3-5-2

ماتيا بيرين

أندريا مازييلو - آداما سوماورو - دافيدي بيراسكي

أنطونيو باريكا - ستيفانو ستورارو - لاسي شونه - فالون بيرامي - باولو جيليوني

أنطونيو سانابريا - ياجو فالكي