موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الجولة 30 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المُتوقع والغيابات؟

يستضيف يوفنتوسعلى ملعبه أليانز فريق تورينويوم السبت 4 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 13 ذي القعدة 1441 هجريًا، ضمن أحداث الجولة الثلاثون من الدوري الإيطالي.

يستمر فريق السيدة العجوز في محاولة الحفاظ على الصدارة فيما تستمر محاولات لاتسيو في اللحاق بهم، ولكن البيانكونيري يصعب الأمر أكثر فأكثر، حيث أنه لم يفقد أي نقطة منذ عودة الدوري واستطاع الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، وآخرهم مباراة جنوى الجولة الماضية التي فاز فيها بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ واحد.

سقط تورينوفي مباراتين متتاليتين أمام كالياري برباعية وأمام النسور العاصمية بنتيجة هدفين مقابل هدف في الأسبوع التاسع والعشرون من السيري آ، ويقع التورو في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإيطاليبرصيد 31 نقطة وينتظره مباراة أخرى صعبة ضد بطل الكالتشيو الموسم الماضي.

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وفي هذا التقريرسنتعرف على موعد مباراة يوفنتوسضد تورينوفي الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينوهو يوم السبت 4 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 13 ذي القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب أليانز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد تورينو؟

ستُذاع مباراة يوفنتوس ضد تورينوعلى قنوات بي إن سبورت التي استردت الحقوق بعد أيام من توقف البث عليها، وستخصص لها القناة الرابعة.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة يوفنتوس - تورينو استاد أليانز السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4

ما هو التشكيل المتوقع ليوفنتوس؟

يستمر غياب عدد من لاعبي يوفنتوس بسبب الإصابة، هم كيليني وأليكس ساندرو وديميريل وخضيرة ودي شيليو.

من المتوقع أن يبدأ ساري بتشيزني في حراسة المرمى، ماتويدي وبونوتشي ودي ليخت وكوادرادو في الدفاع، وفي الوسط سيدفع برابيو وبيانيتش وبينتانكور، وسيقود الهجوم رونالدو وديبالا وكوستا

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

بليز ماتويدي - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

ما هو التشكيل المتوقع لتورينو؟

يغيب عن تورينولاعب واحد فقط هو بازيلي الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

سيتواجد سيريجو في حراسة المرمى، وأمامه ليانكو ونكولو وبريمير، وفي الوسط سيتم الدفع بأنسالدي وميتي ورينكون ولوكيتش وسيلفستري، أما الهجوم فسيقوده فيردي وبيلوتي.

التشكيل | 3-5-2

سالفاتوري سيريجو

جليسون بريمير - نيكولاس نكولو - ليانكو

كريستيان أنسالدي - سواليهو ميتي - توماس رينكون - ساشا لوكيتش - لورينزو دي سيلفستري

سيموني فيردي - أندريا بيلوتي