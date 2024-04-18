تعرف على موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل آرسنال، ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، على ملعب مولينيو.

ويدخل آرسنال، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري.

وتحتل كتيبة ميكيل أرتيتا، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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ويسعى آرسنال لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام أستون فيلا، ثم توديع دوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونخ.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال، في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 20 أبريل 2024، على ملعب مولينيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب وولفرهامبتون - آرسنال السبت 20 أبريل 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1 مولينيو

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024