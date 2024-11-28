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أحمد مجدي

موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتازوست هام v آرسنالوست هامآرسنال

تعرف على موعد مباراة وست هام وآرسنال في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف وست هام نظيره آرسنال في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب لندن.

آرسنال يدخل المباراة وعينه على استغلال الحالة المترنحة لمانشستر سيتي كي يرتقي إلى الوصافة وينتظر تعثرًا جديدًا لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، لذلك لا يريد التفريط أبدًا في أي نقطة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة وست هام وآرسنال في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة وست هام وآرسنال، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 30 نوفمبر 2024، على ملعب لندن.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

المباريات التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وآرسنال عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
وست هام. -آرسنالالسبت 30 نوفمبر 2024،
20:30 السعودية، 19:30 مصر		beIN Sports HD 1TOD TVلندن

تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعجاكوب كيويور - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري - يوريان تيمبر
خط الوسطديكلان رايس - ميكيل ميرينو - مارتين أوديجارد
خط الهجوملياندرو تروسارد - بوكايو ساكا. -كاي هافيرتس
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