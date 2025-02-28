تعرف على موعد مباراة هيوستن دينامو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على هيوستن دينامو ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة هيوستن دينامو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة هيوستن دينامو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة هيوستن دينامو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الإثنين 3 مارس 2025 على ملعب شيل إنيرجي معقل هيوستن..

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة هيوستن دينامو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب هيوستن دينامو - إنتر ميامي الإثنين 3 مارس 2025

02:00 مصر، 03:00 السعودية Apple TV+ شيل إنيرجي

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد هيوستن دينامو في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-