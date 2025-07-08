تعرف على موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة...

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويحل ضيفًا على نظيره نيو إنجلاند ريفولوشن.

ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز السادس في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 53 نقطة، بعد لعب 17 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الخميس 10 يوليو 2025 على ملعب جيليت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيو إنجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي الخميس 10 يوليو 2025

02:30 مصر والسعودية Apple TV+ جيليت

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2025