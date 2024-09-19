تعرف على موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على نيويورك سيتي ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لتقديم موسم رائع بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم السبت 21 سبتمبر 2024 على ملعب يانكي معقل نيويورك سيتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيويورك سيتي - إنتر ميامي السبت 21 سبتمبر 2024

21:00 السعودية، مصر Apple TV+ يانكي

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-