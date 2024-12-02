موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الجولة الرابعة عشر في الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ليفربول ضيفًا على منافسه الصعب نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك.

ليفربول يعيش أفضل فتراته حاليًا بعد تربعه على الصدارة بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، تشيلسي وآرسنال، ويرغب في الاستمرار في سلسلة الانتصارات.

ونجح الريدز في التغلب على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على ملعب أنفيلد في الجولة الماضية، ليزيد من أوجاع بيب جوارديولا.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، على ملعب سانت جيمس بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل وليفربول عبر قناة beIN Sports HD 2.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب نيوكاسل - ليفربول الأربعاء 4 ديسمبر 2024،

21:30 مصر ، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي سانت جيمس بارك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024-2025