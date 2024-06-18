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Liverpool Player of the Year GFXGOAL
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
أحمد مجدي

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يستثمر ليفربول دائمًا في الصورة الذهنية والجماهيرية له بأفضل شكل ممكن في العالم عمومًا والوطن العربي خصوصًا، نظرًا لتـألق النجم المصري محمد صلاح بين صفوفهم خلال السنوات الأخيرة.

في الموسم الماضي، نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال وليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال وليفربول، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الرابعة على التوالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

المباراة التالية

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم السبت 17 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024، كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.

وسيحاول ليفربول هذا الموسم، استعادة عافيته والعودة للمنافسة بقوة بهدف حصد لقب الدوري رقم 20 في تاريخه.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1إيبسويتش تاون - ليفربولالسبت 17 أغسطس 2024
14:30 مصر والسعودية		بورتمان رود
2ليفربول - برينتفوردالسبت 24 أغسطس 2024أنفيلد
3مانشستر يونايتد - ليفربولالسبت 31 أغسطس 2024أولد ترافورد
4ليفربول - نوتنجهام فورستالسبت 14 سبتمبر 2024أنفيلد
5ليفربول - بورنموثالسبت 21 سبتمبر 2024أنفيلد
6وولفرهامبتون - ليفربولالسبت 28 سبتمبر 2024مولينيو
7كريستال بالاس - ليفربولالسبت 5 أكتوبر 2024سيلهيرست بارك
8ليفربول - تشيلسيالسبت 19 أكتوبر 2024أنفيلد
9آرسنال - ليفربولالسبت 26 أكتوبر 2024إمارات
10ليفربول - برايتونالسبت 2 نوفمبر 2024أنفيلد
11ليفربول - أستون فيلاالسبت 9 نوفمبر 2024أنفيلد
12ساوثامبتون - ليفربولالسبت 23 نوفمبر 2024سانت ماري
13ليفربول - مانشستر سيتيالسبت 30 نوفمبر 2024أنفيلد
14نيوكاسل - ليفربولالأربعاء 4 ديسمبر 2024سان جيمس بارك
15إيفرتون - ليفربولالسبت 7 ديسمبر 2024جوديسون بارك
16ليفربول - فولهامالسبت 14 ديسمبر 2024أنفيلد
17توتنهام - ليفربولالسبت 21 ديسمبر 2024ملعب توتنهام هوتسبير
18ليفربول - ليستر سيتيالخميس 26 ديسمبر 2024أنفيلد
19وست هام - ليفربولالأحد 29 ديسمبر 2024ملعب لندن الأولمبي
20ليفربول - مانشستر يونايتدالسبت 4 يناير 2025أنفيلد
21نوتنجهام فورست - ليفربولالثلاثاء 14 يناير 2025سيتي جراوند
22برينتفورد - ليفربولالسبت 18 يناير 2025جريفين بارك
23ليفربول - إيبسويتش تاونالسبت 25 يناير 2025أنفيلد
24بورنموث - ليفربولالسبت 1 فبراير 2025فيتاليتي
25ليفربول - وولفرهامبتونالسبت 15 فبراير 2025أنفيلد
26مانشستر سيتي - ليفربولالسبت 22 فبراير 2025اتحاد
27ليفربول - نيوكاسلالأربعاء 26 فبراير 2025أنفيلد
28ليفربول - ساوثامبتونالسبت 8 مارس 2025أنفيلد
29أستون فيلا - ليفربولالسبت 15 مارس 2025فيلا بارك
30ليفربول - إيفرتونالأربعاء 2 إبريل 2025أنفيلد
31فولهام - ليفربولالسبت 5 إبريل 2025كرافين كوتاج
32ليفربول - وست هامالسبت 12 إبريل 2025أنفيلد
33ليستر سيتي - ليفربولالسبت 19 إبريل 2025كينج باور
34ليفربول - توتنهامالسبت 26 إبريل 2025أنفيلد
35تشيلسي - ليفربولالسبت 3 مايو 2025ستامفورد بريدج
36ليفربول - آرسنالالسبت 10 مايو 2025أنفيلد
37برايتون - ليفربولالأحد 18 مايو 2025فالمر
38ليفربول - كريستال بالاسالأحد 25 مايو 2025أنفيلد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1آرسنال00000000
2أستون فيلا00000000
3بورنموث00000000
4برينتفورد00000000
5برايتون00000000
6تشيلسي00000000
7كريستال بالاس00000000
8إيفرتون00000000
9فولهام00000000
10إيبسويتش تاون00000000
11ليستر سيتي00000000
12ليفربول00000000
13مانشستر سيتي00000000
14مانشستر يونايتد00000000
15نيوكاسل يونايتد00000000
16نوتنجهام فورست00000000
17ساوثامبتون00000000
18توتنهام00000000
19وست هام يونايتد00000000
20وولفرهامبتون00000000
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