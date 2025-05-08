تعرف على موعد مباراة مينيسوتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على مينيسوتا يونايتد ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة مينيسوتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة مينيسوتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة مينيسوتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم السبت 10 مايو 2025 على ملعب أليانز فيلد معقل مينيسوتا يونايتد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مينيسوتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مينيسوتا يونايتد - إنتر ميامي السبت 10 مايو 2025

23:30 مصر والسعودية Apple TV+ أليانز فيلد

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد مينيسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-