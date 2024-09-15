تعرف على موعد مباراة ميلان وليفربول في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سان سيرو، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع ميلان مع ليفربول، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بثوبه الجديد.

TOD

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليفربول، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف مصالحة جماهيره، بعد السقوط الأخير في الدوري الإنجليزي، على الجانب الآخر ميلان، الذي يعاني هذا الموسم، يسعى للتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ميلان وليفربول في الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، على ملعب سان سيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق ميلان - ليفربول الثلاثاء 17 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 سان سيرو TOD علي سعيد الكعبي

تشكيل ميلان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 3-4-3 حراسة المرمى مايك مينيان خط الدفاع إيمرسون - جابيا - بافلوفيتش خط الوسط ثيو هيرنانديز - لوفتس تشيك - ريندرز - فوفانا خط الهجوم بوليسيتش - أبراهام - رافاييل لياو

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: